Después de casi una década desde la primera aparición de Star-Lord, Gamora, Drax, Groot y Rocket Raccoon en el MCU, este 2023 llega Guardians of the Galaxy Vol. 3, la película que cierra la trilogía de estos personajazos. Y vaya que la reacción ha sido muy buena, pues a muchos les encantó lo que James Gunn hizo en esta cinta. Sin embargo, no esperábamos que hasta a PETA le gustara.

Se sabe que PETA (o Personas por el Trato Ético de los Animales por sus siglas en inglés), son muy estrictos en cuanto al uso de animales en el cine y a las historias que se cuentan sobre ellos en la gran pantalla. Pero aunque ustedes no lo crean, quedaron muy contentos con el trabajo que mostró Marvel Studios al respecto en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

PETA le da un premio a James Gunn por su trabajo en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’

De acuerdo con IndieWire, PETA anunció este 8 de mayo que James Gunn recibirá un premio llamado Not a Number, por su descripción de las crueldades detrás de las pruebas con animales que vimos en Guardians of the Galaxy Vol. 3… así como lo leen, no es broma ni mucho menos nos lo estamos sacando de la manga.

En un comunicado, la organización explicó que dicho premio reconoce la “defensa inquebrantable” de Gunn en Guardians of the Galaxy Vol. 3, “recordando a los espectadores que todos los animales merecen una vida de libertad al aire libre en lugar de estar encerrados en jaulas de laboratorio” casi toda su existencia.

Imagen de ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

Por supuesto que acá no les daremos spoilers de lo que pasa en Guardians of the Galaxy Vol. 3 (porque sabemos que no todos la han visto), pero gran parte de la película nos muestra la historia de Rocket Raccoon, y cómo pasó de ser un mapache común en un animal inteligente al que se le da conciencia y habilidades al soportar un dolor horrible en un laboratorio de pruebas junto a sus amigos, Lylla, Teefs y Floor.

PETA destacó en particular que en Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn, obtuvo detalles específicos y mostró tal cual la forma en que se hacen pruebas con animales: como la manera en que en los laboratorios les tatúan números en el pecho y hasta el proceso de inmovilizarlos para experimentar con ellos, muy similar a lo que ocurre con los simios en la vida real.

Rocket Racoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

“A través de Rocket, James Gunn ha puesto una cara, un nombre y una personalidad a los millones de animales vulnerables que pasan por los laboratorios (…) PETA está celebrando esto como la mejor película sobre los derechos de los animales del año, por ayudar al público a ver a los animales como individuos y sugerir que el hecho de que podamos experimentar con ellos no significa que debamos hacerlo”. “Al igual que los amigos de Rocket, la mayoría de los animales utilizados en los laboratorios son asesinados después de soportar toda una vida de sufrimiento. Son recluidos en jaulas estrechas, casi siempre solos y mutilados, infectados con enfermedades, criados a propósito para sufrir condiciones debilitantes, obligados a soportar múltiples procedimientos dolorosos, encerrados en dispositivos para sujetarlos, bombardeados con estímulos durante grandes periodos y con frecuencia se les niega una alimentación adecuad , agua y alivio al dolor”. Dijo la vicepresidenta de PETA, Lisa Lange sobre el trabajo de James Gunn en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’

Rocket Racoon en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ / Foto: Marvel Studios

¿Qué tal? ¿Cómo ven este premio que PETA le dio a James Gunn por lo que hizo por los animales en Guardians of the Galaxy Vol. 3? En lo que sí estamos de acuerdo es que esta tercera parte le dio el cierre que merecían los personajes y el director nos entregó una de las mejores películas de todo el MCU, ¿no creen?