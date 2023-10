Lo que necesitas saber: Pete Davidson volvió a rifarse en SNL, esta vez con una parodia de I’m Just Ken, una de las escenas más recordadas de Barbie

Barbie nos dejó muchas escenas chidas, icónicas e inolvidables (hasta el mismísimo Martin Scorsese la chuleó en su momento). Cuando Ryan Gosling se avienta la rola I’m Just Ken sin duda es una de ellas. Por eso era obvio (y ya se habían tardado) que en algún momento le harían una parodia como la de Pete Davidson en Saturday Night Live.

Jajajaja así mero, el buen Pete se rifó con su propia versión de I’m Just Ken, pero como él no se llama Ken, su canción quedó como I’m Just Pete (gua gua gua guaaaaaaa…).

Pete Davidson hizo una parodia de I’m Just Ken de Barbie en SNL / Foto: SNL

Pete Davidson y su parodia de I’m Just Ken de Barbie en SNL

Si eres seguidor recurrente de la página, sabes que por acá nos late ver Saturday Night Live porque luego se rifan unas parodias muy chidas. Varias icónicas las hemos retomado por acá para quien no vio el programa en vivo porque neta valen mucho la pena (como alguna vez hicimos con el encuentro entre el propio Pete Davidson y John Krasinski, por ejemplo).

Pete Davidson hizo una parodia de I’m Just Ken de Barbie en SNL / Foto: SNL

Ya tenía ratito que no lo hacíamos, pero lo de Pete Davidson no lo podíamos dejar pasar. Checa, vamos a recordar la escena de Barbie donde Ryan Gosling se rifa con I’m Just Ken para luego ver la parodia de Pete en SNL, ¿te late?.

Ahora sí checa la parodia que le hizo Pete Davidson en Saturday Night Live

Pete Davidson no se guardó nada para su versión I’m Just Pete en SNL. El presentador y comediante sacó varios trapitos de su pasado como sus broncas con Kanye West, su accidente de auto cuando chocó contra una casa y más.

Foto: SNL Foto: Warner Bros

No nos dejes mentir, chécate tú mismo o tú misma la parodia que se aventó en Saturday Night Live y cuéntamos con cuál te quedas. Con toda honestidad, ¿I’m Just Ken o I’m Just Pete?.

Parodias de esas chidas que no sabíamos que necesitábamos en nuestras vidas.

Te puede interesar