Después de mucha espera, los premios Emmy regresaron este 2022 y como siempre, no decepcionaron. Luego de un año de estrenos grandiosos, volvieron para reconocer a la mejor de la televisión y vaya que no era una tarea sencilla, pues todo este tiempo tuvimos chance de checar series que nos dejaron con la boca abierta.

Finalmente este 12 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia conducida por Kenan Thompson desde el Microsoft Theater de Los Ángeles, donde se reunieron puras celebridades e invitados de lujo y nos regalaron una premiación que tuvo de todo (POR ACÁ les dejamos el resumen completo). Y si ustedes todavía no han checado las series que se llevaron esta edición de los Emmys y tienen ganas de armar un maratón, no se preocupen, que acá les contamos cuáles son y dónde las pueden ver.

Mejor serie de drama

‘Succession’

Sin duda, la categoría de Mejor serie de drama era la más reñida en los premios Emmy 2022, porque todas las nominadas eran grandes producciones que nos dejaron con el ojo cuadrado. Sin embargo, en el camino se quedaron Severance, Stranger Things, Ozark, Euphoria, Yellowjackets, Better Call Saul y sobre todo El Juego del Calamar, porque la ganadora fue ni más ni menos que Succesion.

Para muchos, era más que obvio que esta producción se iba a llevar el premio –como lo hizo el año pasado–. Pero siendo honestos, la competencia estaba dura y al final la familia Roy se salió con la suya. Sobra decir que la trama de estos personajazos cada vez se va complicando más, aunque Jesse Armstrong y todos los involucrados no han bajado las manos, pues la tercera temporada es simplemente brutal.

Puedes ver las tres temporadas de Succession en HBO Max

‘El Juego del Calamar’

Una de las grandes sorpresas de la noche la dio El Juego del Calamar, que se convirtió en la primera producción extranjera en llevarse dos premios Emmy. En particular se ganó el premio a mejor actor en una serie de drama por el papel de Lee Jung Jae y también la rompió en la categoría de mejor dirección por serie de drama, pues Hwang Dong-hyuk –creador de la serie– se

Puedes ver El Juego del Calamar en Netflix

Mejor serie de comedia

‘Ted Lasso’

A pesar de que la categoría de mejor serie de comedia de los Emmy 2022 tuvo grandes nominados, como Barry, Hacks, What We Do in the Shadows, Only Murders in the Building, Abott Elementary, The Marvelous Ms. Maisel y Curb Your Enthusiasm. Sin embargo, desde hace un buen rato no hay nadie que pueda ganarle a Ted Lasso.

Y es que entendemos por qué se llevó casi todo lo que tenía qué ver con comedia, pues la historia protagonizada y creada por Jason Sudeikis es una verdadera joya que no solo te regala momentos para soltar la carcajada, también te hace reflexionar sobre la vida e incluso nos ha hecho llorar como si no hubiera un mañana.

Puedes ver las dos temporada de Ted Lasso en Apple TV+

Mejor serie limitada

‘The White Lotus’

Por último pero no menos importante, tenemos la categoría de mejor serie limitada. Claro que acá había candidatas espectaculares, del tamaño de Dopesick The Dropout, Inventing Anna y Pam & Tommy. Pero eso sí, la absoluta ganadora de los Emmy 2022 en cuanto a producciones de unos cuantos episodios fue ni más ni menos que The White Lotus.

Desde que se estrenó en julio de 2021, esta trama dirigida por Mike White (el mismo que nos trajo School of Rock) se convirtió en tendencia en redes sociales porque dejó a muchos con el ojo cuadrado. Y cómo no, si la mezcla entre misterio y humor negro que nos mostró a lo largo de los seis episodios nos mantuvo al filo del asiento. Si no la han visto, se están perdiendo de algo único.

Puedes ver The White Lotus en HBO Max