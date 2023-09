Lo que necesitas saber: Travis Bickle de 'Taxi Driver' regresará y no en forma de fichas. Aunque eso sí, Robert De Niro no planea darle vida una vez más en una película.

A lo largo de la historia del séptimo arte, han surgido personajes que trascendieron el tiempo, países, generaciones e incluso las propias películas de donde salieron. Hay muchos ejemplos de esto, pero si nos clavamos en el cine de los 70, definitivamente uno de los iconos de esa época es Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver que quedó inmortalizado en la actuación de Robert De Niro.

Fue en 1976 cuando se estrenó esta película, la quinta dirigida por Martin Scorsese y escrita por Paul Schrader. En esta cinta conocimos a Travis, un excombatiente de la Guerra de Vietnam que sufre trastorno por falta de sueño y para hacer algo con eso, encuentra trabajo durante la noche como taxista en la ciudad de Nueva York.

Robert De Niro en ‘Taxi Driver’ de Martin Scorsese / Foto: Columbia Pictures

Robert De Niro volverá a ser el protagonista de ‘Taxi Driver’… o algo así

Después de Taxi Driver, Robert De Niro y Scorsese volvieron a colaborar en muchas otras cintas grandiosas, como New York, New York, Raging Bull, The King Comedy, Goodfellas, Cape Fear, Casino, The Irishman y en 2023 estrenarán Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio. Sin embargo, aunque puede ser debatible, solo algunos de. los personajes que el actor hizo en estas cintas son igual de icónicos que Travis Bickle

Y si ustedes son fans de Travis, les tenemos excelentes noticias, porque De Niro lo interpretará una vez más, aunque no en una secuela o algo por el estilo. De acuerdo con The Sun, el actor de 80 años repetirá este papel para una campaña publicitaria de Uber, la cual no se sabe cuándo podremos ver, pero definitivamente tiene toda nuestra atención.

Travis Bickle regresará para un comercial/Foto: Columbia Pictures

Según una fuente anónima, Robert De Niro dará vida de nuevo a Travis Bickle en los comerciales que se filmarán en Londres. Pero no solo eso, también dirá algunas de las frases famosas del protagonista de Taxi Driver y hasta jugará con ellas, pues como ya lo ha demostrado en otras ocasiones (e incluso con otros anuncios donde ha aparecido), es capaz de burlarse de sí mismo y de lo que ha hecho en el pasado… ¿Qué tal? ¿Les emociona la idea?

Travis es uno de los personajes más complejos y famosos del cine

Travis Bickle es uno de los personajes más recordados del cine y tiene un trasfondo bastante denso, pues debido al estado perturbado del personaje (por sus experiencias a bordo del taxi, la soledad y su pasado militar), llega a la conclusión de que su deber en esta vida es “eliminar” al peligro la sociedad. Es por eso que lleva a cabo varios asesinatos y más actos violentos que lo llevarían a su propia perdición. Así de impactante es la historia del protagonista Taxi Driver.

Y por supuesto que el personaje no hubiera sido el mismo sin el espectacular trabajo que hizo Robert De Niro con él, quien se llevó una nominación a Mejor Actor en los Oscar de 1976 y nos regaló una de las escenas más legendarias de todos los tiempos (sí, hablamos de aquella donde aparece teniendo una conversación mientras se ve en el espejo y dice la frase “You talkin’ to me?“).

Desde entonces, Travis Bickle trascendió a la cultura pop y su influencia llegó a todos lados. En la música, bandas como The Clash o Rancid lo han tomado como inspiración para componer rolas (incluso usando sus propias líneas en Taxi Driver). Pero también lo han homenajeado en series como Succession, Russian Doll, American Horror Story, y hasta en películas, pues el Joker de Joaquin Phoenix tiene cierto parecido con el personaje de Robert De Niro.

Te puede interesar