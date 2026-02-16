Muere el actor y director Robert Duvall a los 95 años

Lo que necesitas saber: Recordado por su interpretación como Tom Hagen en El Padrino, Robert Duvall murió a los 95 años

El icónico actor y director Robert Duvall, a quien todos recordamos por el personaje de Tom Hagen en El Padrino, falleció a los 95 años de edad.

Esta triste noticia se dio a conocer el lunes 16 de febrero, vía un mensaje publicado en redes sociales por su esposa Luciana Duvall, quien compartió que el director había muerto el domingo 15 en Virginia.

Foto: Shutterstock

Muere el actor y director Robert Duvall

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió la esposa de Robert Duvall en una publicación en redes sociales, al destacar la pasión y dedicación del actor por el cine.

Foto: @RobertDuvallOfficial

Como les contamos, Robert Duvall participó en filmes importantísimos para la cinematografía no sólo de Estados Unidos, sino en el mundo con películas como El Padrino I y II o Apocalypse now, las dos dirigidas por Francis Ford Coppola.

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en California. Fue actor de cine, teatro y televisión, director y ganador de varios reconocimientos de renombre como el Oscar a Mejor Actor en la década de los 80 por su interpretación en Tender Mercies, 4 Globos de Oro y un Bafta, así como un Emmy.

Por esto, Duvall fue considerado como uno de los mejores actores en la industria de Hollywood.

La película que catapultó su fama fue precisamente El Padrino, al interpretar el personaje de Tom Hagen, el consejero o asesor de Vito y Michael Corleone. Aunque, Duvall sumó otros títulos importantes a su carrera como: Matar a un ruiseñor, MASH, Apocalypse now, Gracias y favores, Días de Trueno, Camino al cielo o La Letra Escarlata.