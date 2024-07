Lo que necesitas saber: Y mientras esperamos el final de 'Stranger Things', los hermanos Duffer ya están trabajando en una nueva serie para Netflix. Acá los detalles.

Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y eso definitivamente lo demuestran los hermanos Duffer, quienes a pesar de estar al pendiente de la quinta y última temporada de Stranger Things, ya andan pensando en su siguiente serie para Netflix. Así como lo leen, el dúo volverá para un proyecto llamado Something Very Bad Is Going To Happen.

Como recordarán, luego de dirigir el thriller Hidden y escribir algunos episodios de Wayward Pines, fue en 2016 cuando Matt y Ross Duffer estrenaron esta producción para el gigante del streaming que sobra decir que fue un éxito a nivel mundial. Muchos nos enamoramos con esta historia llena de suspenso y ciencia ficción que nos regresó a la magia de las tramas de los 80.

Los hermanos Duffer andan desarrollando varios proyectos para Netflix/Foto: Getty Images

Los hermanos Duffer ya están trabajando en su nueva serie: ‘Something Very Bad Is Going To Happen‘

Desde hace un buen rato se anunció que tras el final de Stranger Things, los hermanos Duffer desarrollarían otros proyectos, entre ellos un spin-off de la misma serie y una versión de Death Note (por acá les contamos los pocos detalles que han soltado al respecto). Sin embargo, mientras sueltan más información al respecto, ya pusieron manos a la obra a un nuevo proyecto.

De acuerdo con Variety, su siguiente producción se llamará Something Very Bad Is Going to Happen y es una historia original de la escritora Haley Z. Boston (quien ganó fama por trabajar junto a Guillermo del Toro en Cabinet of Curiosities). Además de escribir el guion, Boston también trabajará con los Duffer como productora ejecutiva y showrunner, así que prometen armar un buen equipo.

Haley Z. Boston es la creadora de ‘Something Very Bad Is Going to Happen’/Foto: Netflix

Y a todo esto, ¿de qué trata la nueva serie de los hermanos Duffer? Bueno, pues hasta el momento solo hay una sinopsis que más o menos nos deja ver qué es lo que podemos esperar de esta serie. Para que se den una idea, esta será una trama de terror atmosférica ambientada en una boda… así como lo leen.

La historia de Something Very Bad Is Going to Happen trata de una novia y un novio durante la semana previa a sus desafortunadas nupcias. Por último pero no menos importante, se confirmó que los Duffer como Hilary Leavitt y Andrea Sperling aparecerán en esta serie como productores ejecutivos, todo a través de Upside Down Pictures.

Los hermanos Duffer estarán detrás de ‘Something Very Bad Is Going to Happen’/Foto: Getty Images

Hasta el momento, eso es todo lo que se sabe sobre el proyecto que encabezan los hermanos Duffer en Netflix. Como verán, con esta nueva serie explorarán una historia completamente diferente, aunque por la poca información que soltaron, parece que seguirán con un tono un tanto similar al que nos tienen acostumbrados.

¿Qué tal? ¿Están listos para ver la quinta y última temporada de Stranger Things? Por lo que han soltado, parece que estamos por ver un épico cierre, digno de lo que definitivamente ya podemos considerar una de las series más importantes de todos los tiempos.

