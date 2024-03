Tráiler, fecha de estreno y lo que se sabe sobre 'The Acolyte', la nueva serie de Star Wars

En los últimos años, el universo de Star Wars ha crecido dentro de los títulos de Disney+. Sin embargo, después de ver algunas producciones como The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, Obi-Wan Kenobi y Andor, no hubo noticias sobre nuevos proyectos. Sin embargo, dentro de poco veremos una nueva serie que nos emociona: The Acolyte.

Fue en 2022 cuando la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo que estaban trabajando en esta historia, la cual tiene como productora y showrunner a Leslye Headland, la mente maestra detrás de la serie de Netflix, Russian Doll. Además de la producción ejecutiva de Kathleen Kennedy, claro.

Logo de ‘The Acolyte’ / Foto: Especial.

El elenco de ‘The Acolyte’ y la interesante trama de la serie

En aquel momento, también confirmaron al elenco de The Acolyte, el cual suena muy interesante, pue está encabezado por Carrie Anne Moss (Matrix), Amandla Stenberg (Los juegos del hambre), Lee Jung-jae (El juego del calamar),Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (True Blood), Charlie Barnett (You), Manny Jacinto (Top Gun: Maverick) y Dean-Charles Chapman (Game of Thrones)

Por si esto no fuera suficiente, de igual manera revelaron un poco de la trama de esta serie. Para que se den una idea de cómo estará la cosa, la historia se sitúa al final de la era de la Alta República, unos 100 años antes de los sucesos de Star Wars: La Amenaza Fantasma (así que tranquilos, que ahora no veremos nada de la dinastía Skywalker).

Lee Jung-jae en ‘Star Wars: The Acolyte’/Foto: Disney+

Dentro del universo de Star Wars, esta fue una época de luz en la que los Jedi eran verdaderamente guardianes de la paz. Pero también fue cuando comenzó una guerra para la que la Orden no estaba preparada para hacerle frente a la oscuridad y el camino que tomarían hacia el poder.

En The Acolyte seguiremos a un maestro Jedi llamado Sol (interpretado por Lee Jung-jae), quien tras una ola de crímenes y asesinatos, se enfrenta a Mae (Amandla Stenberg), una ex padawan que se convirtió en una peligrosa guerrera cuyo pasado la une a la Orden. A medida que surgen más pistas, ambos viajan por un camino oscuro donde fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece en la galaxia.

Amanda Stenberg en ‘Star Wars: The Acolyte’/Foto: Disney+

El primer tráiler nos dejó con el ojo cuadrado

Después de un buen rato sin saber nada sobre The Acolyte, Disney soltó el primer adelanto de esta serie y de plano, nos dejó con la boca abierta. En el tráiler oficial de la serie aparece el maestro Sol entrenando a una nueva generación de niños Jedi, dándoles una lección sobre lo importante que es no confiar siempre en lo que ven sus ojos.

Sin embargo, mientras todo esto pasa, nos muestran imágenes de un pueblo lleno, un enfrentamiento en una cantina entre la maestra Indara (Carrie-Anne Moss) y Mae. Aunque al final, vemos a los Jedi enfrentándose a alguien que carga un sable de luz rojo... muchas preguntas y pocas respuestas con este vistazo.

Carrie-Anne Moss en ‘Star Wars: The Acolyte’/Foto: Disney+

Definitivamente, el adelanto de The Acolyte nos deja excelentes secuencias de peleas con toda la onda de Star Wars, donde veremos a la amenaza sith acechando a los Jedi y cómo los guardianes de la paz en la galaxia deberán enfrentarse a lo desconocido. A continuación les dejamos el tráiler para que le echen un ojo.

Fecha de estreno de ‘The Acolyte’

Por si esto no fuera suficiente, también revelaron que The Acolyte llegará al catálogo de Disney+ el próximo 4 de junio, así que falta poquito para ver esta historia. ¿Pero saben qué será lo mejor de todo? Que esta serie arrancará con dos episodios de estreno. Más valen que se preparen, porque pinta que esta producción nos tendrá al filo del asiento.

