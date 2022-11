¿Algún día terminaremos de explorar el universo de Star Wars? La respuesta es no, pues siempre habrá espacio para explorar historias que vayan más allá de el Imperio, la Rebelión y la República. Hasta ahora, todas las películas y series retoman estos temas al centro de su premisa, pero algunas de ellas ya han ido dejando de lado el drama familiar de Luke, Leia y Darth Vader.

Por ejemplo, tenemos a The Mandalorian y Andor, dos de las series de Star Wars en exclusiva para Disney+. Ambas muestran, desde distintas aristas, las consecuencias de la imposición del Imperio, así como la construcción de las fuerzas rebeldes como contrapeso. Pero no giran alrededor del desarrollo de los Skywalker.

Luke Skywalker en ‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’ / Foto: Getty Images

De a poco, nos iremos más hacia atrás para ver cómo se fueron dando estas circunstancias generales que, de verdad, nos muestren la inmensidad de Star Wars en lugar de centrarse en unos cuantos espacios y situaciones. Es por eso que nos tienen tan emocionados los próximos planes que incluyen la serie The Acolyte.

Sabemos de esta serie desde hace ya un ratote, pero es hasta ahora que se han revelado más detalles de esta producción para la televisión como su elenco completo, los involucrados, la historia y más. Y por acá les contamos todo lo que sabemos.

Logo de ‘The Acolyte’ / Foto: Especial.

La historia de The Acolyte

En el lore de Star Wars, un “acolyte” (en español se podría traducir, en el sentido más literal, a un monaguillo) es un discípulo del lado osucro de la fuerza. Es decir, un aprendiz de sith y cuya contraparte es un padawan entre las orden de los Jedi.

The Acolyte estará situada en los días finales de la Alta República, es decir, unos 100 años antes de los eventos ocurridos en La amenaza fantasma o el Episodio I donde vemos las jugadas secretas que los sith efectán en el comercio de la galaxia, así como su intromisión en el Senado.

Nunca se ha explorado, en ninguna película o serie, ya sea animada o live action, esta parte de la historia y el universo de Star Wars. Por lo que esta serie se centrará en un padawan que se reúne con su maestro jedi para investigar una serie de crímenes. Sin embargo, y como se describe en la sinopsis, juega más a ser un thriller de misterio donde se revelarán fuerzas siniestras que vienen del lado oscuro.

Concept art de ‘The Acolyte’ / Foto: Lucasfilm vía Vanity Fair

El elenco

La primera en subirse al barco del elenco de The Acolyte, fue Amandla Stenberg, a quien recordamos por su personaje de Rue en Los juegos del hambre y algunas otras películas que no han sido tan masivas, comercialmente hablando, como esa. Igual para la televisión.

Pero de a poco se sumaron algunos otros elementos, el más destacado el actor coreano Lee Jung-jae que saltó a la fama por ser Seong Gi-hun o el número 456 de Los juegos del calamar. AQUÍ la noticia. Pero ahora se dieron a conocer a los personajes principales que formarán parte de The Acolyte. Acá se los dejamos y la película o serie más popular de su carrera:

Amandla Stenberg de Los juegos del hambre y Bodies Bodies Bodies

Amandla Stenberg / Foto: Getty Images

Lee Jung-jae de Los juegos del hambre y The Housemaid

Lee Jung-jae recibe el Emmy a Mejor Actor por ‘El juego del calamar’. Foto: Getty.

Manny Jacinto de Nine Perfect Strangers y Top Gun: Maverick

Manny Jacinto / Foto: Getty Images

Dafne Keen de His Dark Materials y Logan

Dafne Keen / Foto: Getty Images

Carrie-Anne Moss de The Matrix y Memento

Carrie-Anne Moss / Foto: Getty Images

Jodie Turner-Smith de Queen & Slim y True Blood

Jodie Turner-Smith / Foto: Getty Images

Charlie Barnett de Russian Doll y You

Charlie Barnett / Foto: Getty Images

Dean-Charles Chapman de 1917 y Game of Thrones

Dean-Charles Chapman / Foto: Getty Images

¿Quién está detrás de la serie?

Leslye Headland es la creadora de The Acolyte, y dirigirá el primer episodio, así como hacerse cargo de la producción de la primera temporada. Headland es conocida por ser la mente detrás de Russian Doll, la serie de Netflix protagonizada por Natasha Lyonne.

Desde luego, también está involucrada Kathleen Kennedy, quien es la presidenta de Lucasfilm y productora de las últimas cintas de Star Wars, así como los títulos más exitosos de Steven Spielberg como Indiana Jones y Jurassic Park, entre muchas otras cintas.

Kathleen Kennedy y Mark Hamill / Foto: Getty Images

Las otras series de Star Wars

Las series para la televisión de Star Wars le han dado un nuevo respiro a la franquicia después de la variada recepción que tuvo la última trilogía con Rey al frente (de J.J. Abrams) y las malas críticas a Solo: A Star Wars Story. Con las series ha sido otro cuento.

Todo arrancó con la primera temporada de The Mandalorian en 2019, la cual tuvo una segunda entrega un año después. Estamos a la espera de la tercera temporada, la cual llegará en la primera mitad de 2023 con el protagónico de Pedro Pascal. ACÁ el teaser.

The Mandalorian en su tercera temporada / Foto: Disney+

Luego, a finales de 2021, se estrenó The Book of Boba Fett, nuevamente con el respaldo de Jon Favreau y el protagónico de Temuera Morrison como Boba Fett. A esta le siguió Obi-Wan Kenobi, quizá la más esperada de todas con el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen en sus papeles de Obi-Wan y Darth Vader.

La siguiente fue Andor, protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor, personaje que conocimos en Rogue One y forma parte de las fuerzas de los Rebeldes. Esta serie tendrá una segunda temporada que contará, nuevamente, con 12 episodios. AQUÍ les contamos quién es quién.

Otras series que le siguen junto a The Acolyte son Tales of the Jedi de Dave Filoni, una antología animada. También está Ahsoka con Rosario Dawson, Skeleton Crew con Jude Law y Lando sobre Lando Calrissian. Otra es Rangers of the New Republic sobre un grupo de pilotos; y por último, A Droid Story, un proyecto animado.