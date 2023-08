El caso de Zoe Terakes, la estrella trans por la que banearon 'Talk to Me' en Kuwait

Lo que necesitas saber: 'Talk to Me' es una de las películas de terror más interesantes del 2023. Sin embargo, no en todos lados la podrán ver, ya que en Kuwait prohibieron su estreno por la participación de Zoe Terakes, quien se identifica como una persona no binaria y trans.

A lo largo de este 2023, hemos visto películas de terror bastante interesantes que incluso nos quitaron el sueño. Sin embargo, todavía nos falta checar otras cintas que prometen asustarnos gacho en la pantalla grande. Una de estas producciones es Talk to Me, un proyecto que aunque no lo crean, no se ha salvado de la polémica.

Aunque se estrenó de manera local en 2022, esta película de terror sobrenatural que marca el debut en la dirección de los hermanos Danny y Michael Philippou (conocidos por un canal de YouTube llamado RackaRacka) apenas llegará a gran parte del mundo gracias a A24, con quienes cerraron un acuerdo de distribución para Talk to Me en el Festival de Cine de Sundance de este año.

La razón por la que banearon a Zoe Terakes y ‘Talk to Me’ en Kuwait

Y decimos que Talk to Me se estrenará en gran parte del mundo –incluido México– porque hay un lugar en específico que no podrá ver la película. Se trata de Kuwait, cuyo gobierno anunció que no permitirían la proyección de esta cinta en las salas del país. Pero no solo eso, ya que además de la producción de terror, también banearon a una de las estrellas del proyecto: Zoe Terakes.

Esto no es nada nuevo en la industria del entretenimiento, pues hasta Barbie y Oppenheimer, dos de los estrenos más importantes del año, fueron víctimas de la prohibición y censura. Sin embargo, el caso de Talk to Me llamó la atención porque básicamente, decidieron banearla en Kuwait por la identidad de género de Zoe Terakes… así como lo leen.

Zoe Terakes participa en ‘Talk to Me’, donde interpreta a Hayley/Foto: Cuaseway Films

La polémica de Talk to Me en Kuwait se debe a que Zoe Terakes se identifica como una persona no binaria y trans masculina. Aunque en el país no hay leyes que prohíban específicamente la homosexualidad, las personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero son discriminadas, e incluso pueden verse involucradas en situaciones judiciales, a partir de acusaciones ambiguas como el libertinaje.

Zoe Terakes habló sobre el baneo de ‘Talk to Me’ y la situación de la comunidad LGBTQ+ en Kuwait

Es por eso que en Kuwait prohibieron el estreno de Talk to Me, a pesar de que en la película jamás hacen referencia a la identidad de género de Zoe Terakes. Sin embargo, ante esta situación, la estrella de la cinta habló al respecto en sus redes sociales, donde dejó claro que está decepcionada y triste porque es un tema personal que ni siquiera tiene qué ver con mostrar un personaje LGBTQ+ en el cine.

“‘Talk To Me’ es la primera película cuyo estreno está prohibido en Kuwait por el género o la identidad sexual de un actor en lugar de los temas queer en pantalla. Aunque es muy triste ser el receptor de esto, lo que es aún más desgarrador es lo que significa este precedente para las personas queer y trans de Kuwait”, declaró Zoe Terakes sobre lo que está pasando con la película.

Zoe Terakes habló sobre la prohibición de ‘Talk to Me’ en Kuwait/Foto: Getty Images

Más allá de prohibir Talk to Me por su identidad de género, Zoe Terakes afirmó que lo más triste de esta polémica es que las personas trans y LGBTQ+ no pueden expresar como tal en dicho país ni mucho menos tienen chance de verse representados en la pantalla grande.

“Aunque es muy triste ser el receptor de esto, lo que es aún más desgarrador es lo que significa este precedente para las personas queer y trans de Kuwait. Eliminar a los actores trans de las pantallas no eliminará a las personas trans (por mucho que el gobierno de Kuwait lo desee), pero eliminará muchas esperanzas. Y la esperanza es una gran parte de cómo vivimos como personas marginadas. Así es como aprendemos a movernos a través del odio y el maltrato y la violencia. Miramos a todas las personas que lo han hecho antes que nosotros, miramos a todas las personas que lo están haciendo a nuestro lado, y eso nos da esperanza para seguir adelante. Somos una comunidad que ha aprendido a depender unos de otros, porque históricamente las personas cis no han sido de ayuda. Por lo tanto, nuestra supervivencia depende tanto de nuestra capacidad de mirarnos, de compartir, de apoyarnos, de amarnos, de vernos”.

La productora de ‘Talk to Me’ mostró su apoyo a Zoe Terakes

Luego de que Zoe Terakes hablara sobre el baneo de Talk to Me en Kuwait “por su culpa”, la productora de la película, Causeway Films publicó un comunicado a través de The Hollywood Reporter donde tocaron el tema de la prohibición y en el que afirmaron que están con la estrella de esta cinta.

“Nos solidarizamos con Zoe Terakes tras la decisión de Kuwait de prohibir la película ‘Talk to Me’. Zoe ha hecho su propia declaración, que apoyamos totalmente, y estamos inmensamente orgullosos de su participación en la película”, dijeron los productores de la cinta, quienes dejaron claro que apoyan a Terakes.

Aunque en Kuwait prohibieron el estreno de Talk to Me, en México sí tendremos chance de checar esta película, la cual llegará a las salas de nuestro país el próximo 9 de agosto. Sin embargo, no deja de ser triste el caso de Zoe Terakes ye importante hablar sobre la representación de la comunidad LGBTQ+ en el cine y la televisión.

