¿Quién morirá? Las 8 teorías de 'Stranger Things 4' que nos urge comprobar en el final de temporada

Luego de varios días de espera, estamos a unas cuantas horas de presenciar el final de temporada de ‘Stranger Things 4’, que el pasado 22 de junio nos dio chance de ver los primeros siete episodios de la cuarta temporada. Una que pinta para cerrar de manera épica y dolorosa para los fans.

Y es que con lo que hemos visto en la primera parte de esta temporada 4, así como con los tráilers que ha liberado Netflix recientemente, muchos y muchas ya nos estamos preparando para el trancazo emocional que nos dará la trama de la serie. ¡Noooo!

Foto: Netflix

8 teorías sobre lo que ocurrirá en el final de temporada de ‘Stranger Things 4’

De hecho en redes sociales ya circulan varias teorías que hablan de quiénes podrían morir en este final de temporada, los posibles aliados de Vecna, o de lo que ocurrirá en la esperada lucha de Eleven contra este nuevo y siniestro personaje en ‘Stranger Things 4’.

Lo peor del caso es que todas las teorías no suenan descabelladas, por lo que probablemente al menos una de ellas se comprobará en los dos episodios que Netflix liberará el próximo 1 de julio, los cuales tendrán una duración de 1 hora y 25 minutos y 2 horas y 30 minutos respectivamente.

Foto: Netflix

Como nosotros estamos bastante emocionados (y preocupados) por lo que sucederá, acá les compartimos 8 teorías que nos topamos por internet y que podríamos comprobar en el final de temporada de ‘Stranger Things 4’. ¡Esperamos que algunas sean falsas!

1.- Nuestro amado Steve se nos va a petatear esta temporada

Sin duda la teoría que más se comenta y la que menos esperamos que ocurra. Steve Harrington ha estado desde la temporada 1 y aunque al principio era un personaje insoportable y vanidoso, con el paso del tiempo se volvió uno de los más queridos.

Foto: Netflix

¿La razón? el rol tipo papá que ha tenido para personajes como Dustin y lo mucho que protege a los ya no tan niños de la historia. Steve ha cambiado para bien, por lo que no nos sorprendería que los hermanos Duffer decidan acabar con su historia para darnos un buen motivo para llorar.

Si eso no fuera poco, en uno de los pósters promocionales de ‘Stranger Things 4’ se ve a Steve, Nancy, Eddie y Robin huyendo en bicicletas, aunque la del empleado de ‘Family Video’ es la única que no tiene la luz encendida. ¡No nos hagas esto, Netflix!

Foto: Netflix

2.- O puede que la muerte sea la de Jonathan Byers

Desde la primera temporada vimos cómo el personaje interpretado por Charlie Heaton era un adolescente que se hacía cargo de su familia ante la ausencia de su papá (de hecho el mismo actor nos lo contó en una entrevista que le hicimos recientemente), algo que lo hizo madurar antes de tiempo.

En la cuarta temporada, Jonathan se muda con su familia para estar con ellos a pesar de que eso ponga en riesgo su relación con Nancy. Al ser un personaje que busca el bienestar de su mamá y hermano, no dudamos que se sacrifique en ‘Stranger Things 4’ para salvarlos (a ellos o a su novia).

Foto: Netflix

3.- Vecna es el papá de eleven

Henry Creel (mejor conocido como Vecna o 001) fue una de las grandes sorpresas de la nueva temporada, pues creímos que ayudaría a Eleven cuando en realidad sólo la usó para salir del laboratorio de Hawkins. Y no sólo eso, ya que descubrimos que él es responsable de toda la maldad en dicho pueblo.

Sin embargo, hay una teoría que dice la mamá de Eleven, Jane, tuvo una aventura con Henry y quedó embarazada de Eleven. Esto mientras la mujer participaba en el experimento de los MK Ultra comandado por el doctor Martin Brenner.

Dicen que de ahí Eleven sacó sus poderes y el entrenamiento sólo la llevó a perfeccionarlos… ¿será?

Foto: Netflix

4.- Will es el villano de ‘Stranger Things 4’

Desde el inicio de la historia en ‘Stranger Things’ el pobre de Will nomás no puede ver la suya. Y es que dejen del corte de pelo horrible (que por alguna razón no le cambian a pesar del paso del tiempo), sino porque desde el día 1 Will ha sido acechado por Vecna.

En todas las temporadas Will ha tenido que enfrentarse a los estragos que le dejó el haber sido secuestrado por Henry Creel, quien de niño también era muy receptivo y veía/sentía cosas que nadie más podía, como ocurre con el hijo de Joyce Byers.

Algunos creen que Will en realidad no volvió a ser bueno y sólo finge como Henry Creel lo hizo con su familia. ¿Será que sí hay un infiltrado entre la pandilla de Mike?

Foto: Netflix

5.- La psicóloga de la escuela de Hawkins está implicada con Vecna

En su búsqueda de pistas, Max va a los archivos de la orientadora escolar de Hawkins, la señorita Kelly, y descubre que las víctimas de Vecna son personas que, al igual que ella, tienen traumas sin resolver y se sienten culpables por algún hecho doloroso del pasado.

A muchos les llamó la atención que la orientadora no sólo no dijo nada sobre los estudiantes asesinados, sino que no asistió a la reunión del pueblo donde hablan de capturar a Eddie Munson y desmantelar al ‘Hellfire Club’ para detener el caos en Hawkins.

Pero lo más sorprendente fue ver que la señorita Kelly usa un collar en forma de llave que parece encajar en la puerta del antiguo reloj que las víctimas de Vecna siempre ven/escuchan cuando son atacadas y/o torturadas por él. ¿Será que ella es una aliada?

Foto: Netflix

6.- Eddie morirá por distraer a Vecna

Uno de los adelantos que Netflix nos dio fue el de Eddie Munson tocando de manera épica una guitarra en el techo de la casa de Nancy, en el ‘Upside Down’, algo que muchos dicen el personaje interpretado por Joseph Quinn hará para poder distraer a Vecna.

Y es que como sabemos, Henry Creel pierde fuerza cuando sus víctimas escuchan su canción favorita. En este caso, Eddie haría dicha hazaña para distraer al monstruo y así sus amigos puedan derrotarlo, algo que lo llevaría a su muerte.

Considerando que Eddie Munson se ganó los corazones de muchos esta temporada, no sería sorpresa que su historia acabara más pronto de lo que se pensábamos. Nomás acuérdense de Bob Newby, a quien sólo vimos en la temporada 2.

Foto: Netflix

7.- Robin salvará a Nancy de Vecna en el final de temporada de ‘Stranger Things 4’

Siguiendo con el tema de las canciones, Nancy y Robin fueron quienes descubrieron el poder que la música tiene ante los ataques de Vecna, pues Victor Creel les da ese dato con el que Steve, Dustin y Lucas salvan a Max al ritmo de “Running Up That Hill” de Kate Bush.

Cuando ambas jovencitas (que al principio parece no se van a llevar bien) se preparan para conocer a Victor Creel al hacerse pasar por estudiantes de psicología, Robin entra al cuarto de Nancy y comienza a curiosear entre sus cosas.

Una de ellas son los cassettes que Nancy tiene en su buró, lo cual nos dice que Robin será quien salve a la jovencita del ataque de Vecna que vimos al final del episodio 7 en ‘Stranger Things 4’, pues ella es la única que sabe los gustos musicales de Nancy.

Foto: Netflix

8.- Max morirá y eso motivará a Eleven a pelear con Vecna

Pura muerte, pura destrucción como diría el Fedewolf… En esta cuarta temporada vimos a Max cargar con la culpa y la tristeza que le provoca la muerte de su hermano Billy, algo que la lleva a ser una víctima perfecta para Vecna.

La realidad es que la jovencita pudo salvarse gracias al poder de la música, sin embargo, en el tráiler del final de ‘Stranger Things 4’ se puede ver que ‘MadMax’ vuelve a quedar atrapada en las garras de dicho personaje que en esta ocasión no se la perdonaría.

La muerte de Max sería muy traumática para Eleven y sus amigos, pues es parte del grupo. De ocurrir desencadenarían dos cosas: que Eleven saque todo su potencial contra Vecna y que los chicos tengan una razón para continuar con la lucha que se ve bastante complicada de ganar.

Foto Netflix

¿Cuál creen que sea la teoría que se cumpla? ¡Qué nervios!