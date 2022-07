Nos atrevemos a decir que The Boys es la mejor serie dentro del catálogo de Amazon Prime Video. Pero también firmamos que esta serie de Erik Kripke es una de las mejores producciones en los últimos años. Tal cual. Ha tomado uno de los cómics más intensos y crudos y la ha convertido en un fenómeno desde su estreno en 2019.

Este 2022 se estrenó la tercera temporada, la cual anunciaba una de sus apuestas más grandes con una historia más violenta y cruda, pero que apelaba más a los absurdos que describe de un mundo consumista en el que los superhéores están muy (demasiado) alejados de los preceptos morales que tanto conocemos. Duda: ¡¿Qué sucederá en la cuarta temporada?!

Desde ahorita les podemos adelantar que el episodio final de la tercera temporada de The Boys es uno de los mejores y más brutales. Y por eso, por acá nos armamos un resumen para que lleguen frescos y con todos los detalles que deben tener en mente para disfrutarlo al máximo.

*Cuidado por vienen algunos spoilers del episodio 1 al 7 de The Boys.

Imagen: Amazon Prime Video

Victoria Neuman y su alianza con Homelander

Desde que Victoria Neuman apareció de lleno en la segunda temporada, se perfiló como uno de los personajes más importantes y uno de los colaboradores más cercanos de The Boys. A través de medidas burocráticas, pretenden someter a Vought y los Supes para que no estén por encima del Estado.

Pero al cierre de la segunda temporada, descubrimos que Victoria, en realidad, también tiene poderes, y es la que ha estado explotando las cabezas de piezas claves en la lucha contra Vought. Además, descubrimos que es hija adoptiva de Stan Edgar, el CEO de la compañía más poderosa del mundo.

Cuando Stan Edgar le pide que ataque a Homelander (políticamente hablando), ella mueve sus piezas y traiciona a su padre, construyendo una alianza con Homelander. Y no sólo eso, también vemos que decide darle inyectarle Compund V permanente a su hija.

Victoria Neuman y Stan Edgar en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

¿Qué onda con el Compund V?

Este es uno de los aspectos más importantes para la temporada tres de The Boys. Queen Meave se une (en secreto) a The Boys, y le revela a Butcher un oar de secretos determinantes para su lucha contra Vought y los superhéores. El primero es que supuestamente hay un arma capaz de asesinar a Homelander considerando, supuestamente, que mató a Soldier Boy en los 80.

Y el segundo es que le lleva unas cápsulas de Compund V que están en fases iniciales de pruebas. Sin embargo, su encanto está en que le otorgan a las personas poderes por un lapso de 24 horas. Ahora bien. Más tarde se revela que inyectarse más de tres dosis, puede ser mortal.

Butcher es el primero en inyectarse el Compund V, y toma poderes similares a los de Homelander (con excepción de volar). Luego, Hughie descubre estas cápsulas y decide también administrársela, pero él tiene la capacidad de teletransportarse (desnudo).

Butcher con una cápsula de Compound V / Foto: Amazon Prime Video

¿Quién es Soldier Boy?

Soldier Boy fue el líder de los Supes antes de Homelander. Era el hombre más poderoso del mundo y participó (supuestamente) en varios eventos bélicos a lo largo del siglo XX como la Segunda Guerra Mundial o los conflictos de Centroamérica.

Como vemos, era completamente irresponsable, y muy al estilo de Homelander, maltrataba a sus compañeros de equipo, incluida su pareja sentimental Crimson Countess. Pero pronto descrubimos que durante una misión de los 80 en Nicaragua (liderada por Grace Mallory), su equipo lo traiciona y lo entrega a los rusos.

Para evitar conflictos, el gobierno crea una historia en la que asegura que Soldier Boy murió durante un accidente nuclear en 1984. Pero en realidad, sigue vivo, y al momento de ser rescatado de Rusia, huye a Estados Unidos para tomar venganza.

Jensen Ackles en Soldier Boy en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

Kimiko pierde y recupera sus poderes

Durante la misión en Rusia libean a Soldier Boy, quien hiere de gravedad a Kimiko. Como sabemos, este personaje tiene la capacidad de regenerarse, pero esta vez no lo hace. ¿La razón? Ya perdió todo el Compund V que tenía en la sangre (recuerden que Kimiko y su hermano fueron secuestrados e inyectados para servir en la guerrilla).

Kimiko le pide a Starlight que le consiga más Compund V, pues quiere tener sus poderes para proteger a su familia. Frenchie es el que la inyecta a pesar de que le pide que no lo haga y que de esa manera pueden huir. Pero ella decide hacerlo y el personaje vuelve a tener sus poderes, pero ahora por decisión propia.

Frenchie y Kimiko en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

El pacto entre Butcher y Soldier Boy

Cuando Soldier Boy regresa a Estados Unidos, busca a su novia Crimson Countess, pero antes llegan Butcher, Mother’s Milk y Hughie para atraparla y entregársela a Soldier Boy. Después de que este la mata, y en contra de los deseos de Mother’s Milk (quien odia a este personaje porque mató a su familia), Butcher hace un trato con Soldier Boy.

Le dice que hagan un equipo. Butcher le ayuda a buscar a su antiguos compañeros de equipo para matarlos, y él, a cambio, le ayuda a matar a Homelander. Esto hace que el resto de The Boys (excepto Hughie) se molesten y rompan relación con Butcher.

Soldier Boy en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

La ruptura de The Boys

El hecho de que Butcher y Hughie estén utilizando Compund V, hace que el resto del equipo y Starlight, se molesten con ellos, provocando una ruptura del equipo. Esta se da después de la misión en Rusia para encontrar, supuestamente, el arma que mató a Soldier Boy y que podría terminar con Homelander.

El pasado de Butcher

Una de las cuestiones más complejas del personaje de Butcher es su incapacidad para crear un vínculo con Ryan, el hijo de Becca y Homelander. Primero parece venir de su odio irrevocable hacia estos personajes y el hecho de que ellos destruyeron su matrimonio (unos 10 años antes de lo que vemos en la serie).

Sin embargo, antes de que muera Becca, ella le hace prometer que cuidará a Ryan. Así que toman la decisión de llevarlo con Mallory para que lo cuide y se mantenga alejado de Homelander. Es así como Butcher comienza una relación con el niño que parece ir bien hasta que se da cuenta (o cree) que la mejor manera de protegerlo, es alejándolo de él.

Butcher le dice a Ryan que no lo puede querer porque él mató a Becca, y esto hace que el niño lo odie. En realidad, entendemos que todo esto viene del pasado de Butcher marcado por los abusos ejercidos por su padre hacia él y su hermano. También nos revelan que su hermano, Lenny, se suicidó, y Butcher carga con eso.

Butcher y Ryan al cierre de la segunda temporada de ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

Starlight se sale de The Seven

Homelander sabe que Starlight es cómplice de The Boys, pero no puede hacer nada contra ella porque Vought la respalda y la convierte en cocapitana de The Seven (a partir de sus altos niveles de popularidad con la audiencia). Pero esto no impide que Homelander, gracias a la salida de Edgar de la compañía, la violente emocional y psicológicamente.

Primero, Homelander asesina a Supersonic y le dice a Starlight que el próximo podría ser Hughie. Luego, la obliga a estar en une relación amorosa falsa para que las aprobaciones de ambos, sobre todo la de él, suba de nivel. Pero esto no impide que Starlight siga armando un golpe contra Vught y Homelander.

Así que después de una pelea entre Soldier Boy, Butcher y Hughie contra Homelander, donde varias personas y superhéores salen heridos (durante una orgía, han de saber), es que Starlight decide hacer un en vivo donde revela que Soldier Boy está vivo y todo lo que le ha hecho Homelander. Es así como anuncia su salida de The Seven.

Starlight y Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

A-Train y The Deep

Estos dos personajes quizá no tengan un impacto enorme en The Boys, pero han participado en algunos momentos determinantes a lo largo de las tres temporadas. Por ejemplo, A-Train es el que le da a Starlight y Hughie los documentos que revelaban el pasado nazi de Stormfront.

Para esta temporada, el corredor decide traicionar a Starlight al decirle a Homelander que están intentando reunir superhéores para atarcarlo (esto provoca la muerte de Supersonic). A-Train ya no puede correr por sus problrmas cardiacos, pero logran transplantarle el corazón de uno de sus enemigos para que vuelva a la pista.

En cuanto a The Deep, este regresa a The Seven por órdenes de Homelander, pero como un peón del líder para lograr algunos de sus planes más macabros y, de alguna manera, tener un aliado en el grupo junto a Black Noir. The Deep es uno de los personajes más pervertidos en la serie, y descubrimos que le gusta tener sexo con pulpos.

A-Train con su nuevo traje en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

Black Noir y su secuencia animada

Black Noir es un personaje que permanece en las sombras. Pero si algo nos ha quedado claro, es que es el único “amigo” de Homelander dentro de Vought y The Seven. Pero en esta temporada, se revela un poco más de su historia, la cual es bastante trágica.

Primero, descubrimos que formó parte del equipo de Soldier Boy y era maltratado de manera constante (no lo dejaban quitarse la máscara, por ejemplo). Pero cansado de sus maltratos y junto al resto del equipo y Stan Edgar, decide traicionar a Soldier Boy en Nicaragua.

Así que cuando se entera que Soldier Boy está cazando a sus antiguos compañeros, se esconde. Es aquí donde conocemos a un montón de amigos imaginarios y animados que han acompañado a este personaje desde su infancia.

Black Noir con sus amigos imaginarios en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

La anestesia para Soldier Boy

Soldier Boy es una de las personas más poderosas en el planeta, y sólo se puede comparar con Homelander. Pero como platicamos, los rusos lo tenían atrapado en unas instalaciones militares, sometiéndolo a diversas pruebas bastante tortuosas para determinar, por ejemplo, qué tan resistente era su piel y demás.

¿Pero cómo lograron tenerlo bajo control durante más de 30 años? Pues bien, lo rusos descubrieron una manera de tenerlo anestesiado con un gas neurotóxico que se lo aplicaban en forma de vapor. Frenchie descubre que si un ser humano normal inhala el Novichock, tendría colapso del sistema nervioso y falla de órganos. Pero para alguien como Soldier Boy, es como ponerlo a dormir.

Imagen de ‘The Boys’ donde experimentan con Soldier Boy / Foto: Twitter

Soldier Boy es papá de Homelander

El final del séptimo episodio de la tercera temporada es espectacular, pues se revela que Soldier Boy, en realidad, es el papá de Homelander. Siempre se supo que Homelander fue criado en un laboratorio. Pero nunca se ha dicho nada sobre sus padres… hasta ahora.

Soldier Boy llama por teléfono a Homelander y le dice que él es su padre. Recuerda que en 1981 le hicieron un llamado a un laboratorio para hacer unas pruebas genéticas, y que el resultado fue Homelander. Esto tiene un impacto mayor en Homelander, quien siempre ha buscado una conexión familiar (de aquí su necesidad de criar a Ryan).