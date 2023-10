Lo que necesitas saber: Tras dos años de las acusaciones en contra de su excompañero, el protagonista de 'Wonka' habló al respecto.

En 2021, el mundo se quedó con el ojo cuadrado cuando varias mujeres acusaron a Armie Hammer de agresión sexual y hasta canibalismo. Desde entonces, han pasado un montón de cosas con el actor, pues evidentemente lo bajaron de varios proyectos, ingresó a rehabilitación y se alejó de los reflectores, e incluso salió un documental al respecto. Y ahora, después de todo esto, Timothée Chalamet habló sobre esta situación.

Como recordarán, ambos compartieron pantalla en 2017, cuando protagonizaron Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Sin embargo, a raíz de la denuncias en contra de Hammer, Chalamet prefirió no opinar nada. Pero tras casi dos años de que se hicieran públicas las acusaciones y luego de que las desestimara un tribunal de Los Ángeles, el joven actor rompió el silencio… así como lo leen.

Armie Hammer y Timothée Chalamet en ‘Call Me By Your Name’/Foto: Sony Pictures Classics

Timothée Chalamet habló abiertamente de las denuncias en contra de Armie Hammer

Resulta que Timothée Chalamet apareció en la portada de la revista GQ, pero además de la sesión de fotos, dio una entrevista donde habló sobre las acusaciones de agresión sexual de Armie Hammer. El protagonista de Dune de Denis Villeneuve afirmó que se sintió “desorientado” al enterarse de lo que estaba pasando con su compañero, en particular por lo que declararon las mujeres en su contra.

“Estas cosas terminan siendo un clickbait muy intenso. Desorientador es una buena palabra (para describir su sensación en aquel momento)”, dijo Chalamet al respecto. Por supuesto que salió a tema Bones And All, la película donde se reunió con Luca Guadagnino donde nos muestran una historia de amor caníbal sumamente dramática y que llegó en medio de las denuncias hacia Hammer.

Timothée Chalamet rompió el silencio y habló sobre el caso de Armie Hammer/Foto: Getty Images

¿’Bones And All’ tiene qué ver con Hammer?

Sobre esta cinta, Timothée Chalamet mencionó que cuáles eran las probabilidades de que estuvieran filmando una cinta en medio de las acusaciones de canibalismo en contra de Armie Hammer. Cabe aclarar que este proyecto lo desarrolló Guadagnino desde 2015 y considerando el tiempo que lleva hacer una película, es prácticamente imposible que pudieran grabarlo justo en ese momento. Así que todo esto fue una extraña coincidencia.

Chalamet prefirió cerrar el tema de los rumores de que Bones And All se inspiró en Hammer. Aunque eso sí, para darle carpetazo a esta situación declaró lo siguiente: “(La historia) Me hizo sentir como: ahora realmente tengo que hacer esto, porque en realidad está basado en un libro”.

Timothée Chalamet en ‘Bones and All’ / Foto: MGM

A pesar de la situación con Armie Hammer y que prácticamente está borrado de la industria cinematográfica, Luca Guadagnino no ha descartado considerarlo para la secuela de Call Me By Your Name: es más, hasta dijo que lo incluiría. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Timothée Chalamet sobre la situación de su compañero?

