Es considerado uno de los mejores videojuegos de la historia por los que más le saben a esa industria, así que sí, las expectativas por su adaptación en la pantalla chica son enormes. Tenemos nuevo tráiler oficial de The Last of Us y por acá lo traemos para ti.

Foto: HBO Max

Ya te hemos platicado antes la mayoría de los detalles sobre la entrega de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie (respectivamente), pero nos faltaba uno muy importante: la fecha de su estreno. Y sí, HBO dio a conocer cuándo podremos disfrutar finalmente de esta espectacular historia en nuestros hogares en el nuevo tráiler.

Ya teníamos rato sin saber nada de la serie

El último avance que habíamos visto de The Last of Us fue publicado el 26 de septiembre pasado, un día que no fue elegido por casualidad.

En el videojuego, esa es la fecha en que se propaga el virus que convierte a los humanos en una suerte de zombies con un aspecto mostruoso. Por si nunca lo has jugado, de ese virus deriva toda la historia, la cual gira en torno a Joel y su misión de trasladar a Ellie en un mundo postapocalíptico hasta un lugar donde buscan una cura, ya que ella es inmune.

Foto: HBO Max

“Si crees que no hay esperanza para el mundo, ¿por qué molestarse en seguir?”, es la frase con la que inicia el tráiler oficial revelado por HBO Max.

Notamos desde el principio que Joel muestra una actitud renuente hacia Ellie, haciéndole sentir que es una carga. También nos adentramos en el hecho de que fue mordida y no se infectó, respondiendo a la pregunta de por qué es tan importante mantenerla a salvo.

Foto: Especial (HBO)

El espectacular tráiler de ‘The Last of Us’ y su fecha de estreno

El video recopila distintos momentos que dejan en evidencia las dificultades y peligros que tendrán que enfrentar en su viaje, y al final, después de que Joel le pregunta a Ellie si confía en él, vemos con mejor detalle el monstruoso aspecto de los infectados. ¡Espectacular!

Foto: HBO Max

Te dejamos a continuación el tráiler, no sin antes mencionar (y resaltar) un detalle que ningún fan de The Last of Us pasó por alto. La actriz Ashley Johnson, encargada de darle vida a Ellie para el videojuego, le “dará vida” al personaje también en la serie, pues interpretará a su mamá. ¡JO-YA!

Me parece precioso que Ashley Johnson haya dado vida a Ellie de dos formas distintas ❤️‍? #TheLastOfUs pic.twitter.com/vEwtp8kWMi — Geek Zone ? (@GeekZoneGZ) December 3, 2022

¡INTERPRETARÁ A SU MADRE! ? #AshleyJohnson, actriz que interpretó a #Ellie en la captura de movimiento y voz del videjuego #TheLastOfUs, dará vida a la madre de Ellie dentro de la serie del videojuego de #PlayStation de #HBO ? pic.twitter.com/wf5N4ud6VD — LevelUp.com (@LevelUPcom) December 4, 2022

Ahhhh cierto, la fecha de estreno en Estados Unidos y Latinoamérica será el 15 de enero de 2023. ¡Ya mero!