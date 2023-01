Nada como una buena serie con algo de humor y drama criminal para comenzar el año… Y es que si ustedes son fans de este género, seguramente ya habrán escuchado hablar de Tulsa King, la cual está actualmente está disponible en Paramount+.

La serie está protagonizada por Sylvester Stallone y desde que se anunció en el 2022, ha llamado la atención debido a su interesante trama, ligada a la historia de un capo de la mafia dispuesto a montar un nuevo imperio.

Por supuesto, tener a Stallone en el papel de un mafioso es ya un componente que de entrada, no suena nada mal. Y como lo mencionamos anteriormente, lo mejor de todo es que luego de un rato de espera, ya podemos ver esta serie en México y Latinoamérica a través de Paramount+. Si todavía no saben de qué va Tulsa King, por acá les contamos lo que deben saber del show y por qué pinta para ser una de las entregas más geniales de esta temporada.

Foto: Cortesía

La historia de ‘Tulsa King’

Muchas series de drama criminal, especialmente aquellas basadas en organizaciones de la mafia, regularmente nos muestran los enfrentamientos entre estos grupos, el drama personal de los protagonistas y claro, los conflictos de interés alrededor de todo el círculo de amigos o enemigos.

Y es por eso que Tulsa King resulta llamativa en muchos sentidos. La serie, además de que explora esos tópicos, nos pone ante un escenario que no se toca con mucha regularidad: ¿cómo un mafioso podría establecerse en una nueva ciudad luego de mantenerse fuera del negocio durante tanto tiempo?

Foto: Paramount+

En esta serie, Sylvester Stallone interpreta a Dwight Manfredi, un viejo capo de la familia Invernizzi que ha salido de prisión tras 25 años recluso, esto por un asesinato. Sin embargo, su recibimiento tras ser liberado no es el esperado.

Aún cuando nuestro protagonista permaneció en silencio dentro de la cárcel para proteger a los jefes de la organización, estos últimos le dicen que no tienen expectativas sobre él para que retome sus puestos de poder en Nueva York. Dwight ya no tiene el mismo peso como cabecilla después de todo el tiempo encerrado, pero aún así le ofrecen una oportunidad –casi deshaciéndose de él– que de principio, no le parece nada atractiva al personaje principal.

Los Invernizzi le piden a Manfredi que se vaya a vivir en Tulsa, Oklahoma para establecer operaciones criminales. Y así, comienza una historia, con buen drama y un poco de humor, en la que el exconvicto buscará levantar un imperio de la mafia en un lugar que desconoce y que ni siquiera parece tierra fértil para ello… ¿Lo logrará?

Sylvester Stallone como Dwight Manfredi. Foto: Paramount+.

¿Quiénes desarrollan y protagonizan la serie?

La historia, como decíamos, es bastante interesante… Y no es para menos si tomamos en cuenta quiénes son los que la desarrollan. Tulsa King fue creada por Taylor Sheridan, a quien recordarán por su papel como David Hale en Sons Of Anarchy y que además ha escrito los guiones de las renombradas películas Sicario y Hell Or High Water. También es cocreador de la serie Yellowstone, otro de los éxitos de Paramount.

Junto a Sheridan, la serie tiene como showrunner a Terrence Winter, quien tiene entre sus créditos ser el creador de shows como Boardwalk Empire, y de haber sido guionista de The Sopranos y la película The Wolf Of Wall Street.

Terence Winter, showrunner de ‘Tulsa King’. Foto: Getty.

Así que con estos dos genios creativos al mando, es seguro que Tulsa King tiene todo para mantenerte al filo del asiento.

Junto a Sylvester Stallone en el protagónico, tenemos a otros actores bastante rifados que ya saben lo que es trabajar en historias de drama criminal. El elenco lo complementan Max Casella (The Sopranos, Boardwalk Empire), Domenick Lombardozzi (The Wire, The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire) Andrea Savage (Veep), Martin Starr (Sillicon Valley), entre otros.

El elenco de ‘Tulsa King’ en la presentación de la serie en 2022. Foto: Getty.

¿Dónde verla y qué ha dicho la crítica sobre ‘Tulsa King’?

Tulsa King se estrenó en en Estados Unidos el pasado 13 de noviembre del 2022 y desde entonces, ha tenido una muy buena recepción por parte de la crítica. Tan solo para que se den una idea, en sitios como Rotten Tomatoes la serie tiene el llamado ‘certificado de frescura’ basada en 46 reseñas de críticos especializados, así como una aceptación del público del 89%.

En otros sitios como IMDB tiene calificaciones de 8/10 y en Metacritic, el consenso general sobre la serie le da reseñas favorables. Sin duda, ha sido de lo mejor que se ha visto en pantalla desde la segunda mitad del 2022 a la fecha. El recibimiento ha sido tan bueno que a finales de noviembre pasado, como menciona Deadline, la serie ya fue renovada para una segunda temporada.

Y lo mejor es que ya hay 4 capítulos disponibles para ver en México y Latinoamérica desde el pasado 25 de diciembre a través de Paramount+, y cada domingo se estrenará uno nuevo. Acá les dejamos el tráiler por si aún quieren ver un poco más de lo que trae este show imperdible.