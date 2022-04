¡¿Qué?! Tiktoker descubre una versión alternativa del episodio ‘Banda de tontos’ en Italia y chale

Ya decíamos que vivir en el primer mundo no era todo miel sobre hojuelas… Se sabe que uno de los episodios más relevantes de Bob Esponja es el de ‘Banda de Tontos’, ese donde Calamardo y Calamarino Elegante acuerdan una guerra de bandas durante el ‘Tazón de Burbujas’.

Como seguramente muchos ya saben (porque es casi como cultura general), aunque Calamardo tiene mala suerte al principio al intentar armar una banda con los habitantes de Fondo de Bikini que no cooperan con la causa, al final Bob anima a todos a hacer un esfuerzo como homenaje a quienes los han ayudado en momentos donde más necesitaron de alguien.

El capítulo de ‘Banda de Tontos’ de Bob Esponja es uno que todos y todas conocemos

Es así como vemos que tanto Calamardo y Calamarino se sorprenden al ver que la banda de Fondo de Bikini la rompe con su gran interpretación de “Sweet Victory”, canción que en la vida real interpretan David Eisley y Bob Kulick, y misma que no tuvo éxito hasta que apareció en la caricatura de la esponja marina.

Desde entonces el capítulo de la ‘Banda de Tontos’ se ha convertido en una referencia de la cultura popular. Sobre todo cuando se realiza el Super Bowl, ya que los shows de medio tiempo en dicho evento deportivo (uno que millones de personas ven cada año) siempre son comparados con el que dieron Bob Esponja y compañía.

Siempre lo recordamos cuando es época del Super Bowl

Eso que acabamos de decir quedó más que claro en 2018 cuando un agradable sujeto llamado Isreal Colunga lanzó una petición en la plataforma Change.org para que Maroon 5, encargados del show de medio tiempo en el Super Bowl de 2019, interpretaran el tema “Sweet Victory” en memoria de Stephen Hillenburg, el fallecido creador de Bob Esponja.

La petición recaudó más de un millón de firmas y aunque al final no se armó (o no de como esperábamos porque Adam Levine le tuvo miedo al éxito), ese día nos quedó claro que la referencia de la ‘Banda de Tontos’ es más grande de lo que podríamos imaginar. Claro, a menos que seas de Italia.

Pero en Italia cortaron el episodio y “Sweet Victory” nunca existió para ellos

Resulta que un tiktoker llamado ‘El Gabs Rivera’ descubrió que en el país con forma de bota el episodio de ‘Banda de Tontos’ termina de una manera diferente. Y es que allá la banda de Fondo de Bikini no se presentó nunca, ya que el capítulo termina cuando las trompetas de la banda comienzan a sonar.

100% real no fake. Este agradable sujeto posteó en su cuenta un clip donde incluso muestra la versión italiana del episodio (que pueden encontrar en YouTube) y comentarios de personas de dicho país que se sorprendieron al saber que la escena en realidad fue cortada por darle espacio a los comerciales.

Va el TikTok que lo explica:

Yo sabía que no saldría nada bueno de los citadinos y sus maquinas voladoras (es una referencia al viejo Jenkins, por si no son fans de la serie). No pero en serio, ¿se imaginan haber crecido en Italia y perderse de una de las escenas más épicas de tu caricatura favorita? ¡Ya decíamos que la vida no podía tratarnos tan mal!