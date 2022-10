¿A los Oscar? Aquí el nuevo tráiler de 'Emancipation' con Will Smith

Will Smith ha permanecido alejado del ojo público más de la cuenta porque, ya saben, hubo mucha controversia a raíz de la cachetada que le propinó a Chris Rock en la pasada ceremonia de los Oscar. Por esa misma razón, la película Emancipation que él mismo protagoniza, habría sido retrasada para su estreno hasta el 2023.

Pues bien, parece que después de todo los planes vuelven a cambiar. La división cinematográfica de Apple lanzó el nuevo tráiler de la cinta este lunes 3 de octubre junto con la promesa de que se lanzará en cines y en la plataforma de streaming de la compañía en diciembre próximo.

Logo de la película. Foto: Apple.

La cuestión es, ¿está película será elegible para los próximos premios de la Academia? ¿Will Smith podría ser nominado aún después de lo que pasó en la premiación de este 2022? Les contamos cómo está todo el rollo.

Aquí el nuevo tráiler de ‘Emancipation’

Emancipation está basada en una historia real de un antiguo esclavo afroestadounidense llamado Gordon (aunque algunos registros lo tienen identificado Peter). Este hombre se hizo conocido por una fotografía popularmente renombrada como ‘Scourged Back’, que se traduce como ‘espalda azotada’ y que fue una de las imágenes que más circulación tuvieron durante la Guerra Civil de Estados Unidos.

Aquella imagen ganó reputación por ser una prueba de la brutalidad de la esclavitud de aquella época, precisamente la década de 1860. Sin embargo, la historia del sujeto que la protagoniza es aún más interesante. Tras ser vendido a una familia adinerada, Gordon/Peter trabajó en este campo localizado en Luisiana durante un tiempo y un día, fue azotado con látigo al grado debió pasar mucho tiempo en cama.

La foto conocida como ‘Scourged Back’. Foto: Especial.

El hombre decidió escapar de la plantación una vez que se recuperó de las lesiones. A su huida, los dueños de aquel campo lo cazaron mandando grupos de búsqueda con sabuesos incluidos. Para despistar a los perros, se dice que Gordon/Peter tomó cebollas de la plantación para frotárselas en el cuerpo, de manera que no pudiera ser olfateado fácilmente.

Así, él cruzó el río Misisipi para enlistarse en las filas del Ejército de la Unión, que era el bando militar que simpatizaba con la causa de la abolición de la esclavitud. Y bueno, esa es una buena parte de lo que veremos en Emancipation, con Will Smith en el papel de Peter y su búsqueda por la libertad. Aquí el tráiler.

¿Will Smith y la cinta podrían aspirar un Oscar?

Emancipation dirigida por Antoine Fuqua, ya figuraba como una película de alto perfil y de la que se hablaban grandes cosas rumbo a su estreno. Pero tras el incidente de Will Smith con Chris Rock en los Oscar pasados, se hablaba de que posiblemente Apple movería su estreno (originalmente pactado para este 2022) hasta el 2023 esperando que las aguas se calmaran sobre el actor.

Ahora con el lanzamiento de este tráiler, la compañía de la manzana confirma que la película siempre sí se lanzará en el año en curso, llegando primero a salas de cine (al menos en EE.UU) el 2 de diciembre y luego el día 9 del mismo mes al streaming de Apple TV+. Esto la hace elegible para los premios Oscar.

Will Smith y Chris rock en el altercado de los Oscar 2022. Foto: Getty Images

Como recordarán, CODA (también de Apple) ganó en la edición pasada de los Oscar como Mejor Película, así que la compañía tecnológica estaba lista para mostrar su próxima gran apuesta rumbo a la ceremonia más importante del cine del 2023.

Emancipation se había bajado como una de sus contendientes a raíz del tema con Will Smith, pero otras cintas producidas por Apple como Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, se estrenarán hasta el año siguiente y no estarían a tiempo para antes de la ceremonia. Así que, según cuentan medios como Variety, Apple depositaría su confianza en la película de Fuqua y Smith… Pero habrá que ver si el largometraje se postula para nominaciones.

Will Smith renunció voluntariamente como miembro de la Academia tras la agresión que propinó a Chris Rock. Además, la organización de los Oscar, como medida por el incidente, le prohibió al actor asistir a cualquier evento durante 10 años. Sin embargo, esta decisión no prohibe que Will pueda recibir una nominación. Veremos qué onda con todo el asunto respecto a esta nueva película y su posible postulación a los Oscar.