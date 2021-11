¡Ájalas! Los 20 deportistas de Jalisco que han dejado el nombre de México en lo más alto

Ya lo decía Jorge Negrete: “Ay Jalisco no te rajes”, y los jaliscienses no se rajan. En el deporte, los oriundos de Jalisco no se han cansado de poner el nombre de su estado -y de México- en lo más alto. El primer fin de semana de noviembre, dos de ellos brillaron con luz propia… Checo Pérez y ‘Canelo’ Álvarez.

Sí, esto dos deportistas se encargaron de poner a Jalisco como estandarte de sus logros históricos. Checo Pérez en la Fórmula se convirtió en el primer mexicano en llegar a un podio en el Gran Premio de México y ‘Canelo’ Álvarez se convirtió en el primer campeó indiscutido de la nueva era del box.

Y con estos dos atletas sería suficiente para que Jalisco esté bien representado a nivel mundial, pero no son los únicos que salen de Jalisco para conseguir cosas gloriosas para nuestro país, enorgulleciendo no sólo a sus familias sino a todo su estado y los mexicanos.

Aquí te dejamos un listado de 20 jaliscienses que brillan en el firmamento

‘Canelo’ Álvarez

¿Hay algo más qué decir sobre el boxeador mexicano? La carrera del ‘Canelo’ habla por si sola y este 2021 ha conseguido algo que pocos pueden presumir en sus vitrinas y es el ser campeón indiscutido, o sea, tener los cuatro cinturones de las cuatro organizaciones de boxeo.

De hecho, se convirtió en el quinto campeón indiscutido desde la era que las cuatro organizaciones están en el boxeo. Venció a Caleb Plant en el round 11, pero no sólo le ganó… se encargó de destrozarlo durante la mayor parte de la pelea y como cereza en el pastel, esa mano derecha que lo mandó a la lona para poner el nombre de Jalisco en lo más alto.

Checo Pérez

Con el Gran Premio de México como marco y su mejor temporada en Fórmula 1, Checo Pérez llegó a la carrera para confirmar su buen momento y que Red Bull tomó la decisión correcta al sumarlo a su plantilla de corredores para la temporada 2021… ¡En tu cara Gasly!

Red Bull se metió al podio con Max Verstappen como ganador y Checo Pérez quedó tercero, pero Lewis Hamilton no la pasó bien con el piloto mexicano persiguiéndolo toda la carrera. Hizo historia al ser el primer mexicano en liderar el GP de México en un momento de la carrera y por subirse al podio siendo el primer mexicano que lo logra en su tierra. Obvio, Jalisco orgulloso de su muchacho.

Lorena Ochoa

Fácil y sencillo, una de las mejores golfistas en la historia del deporte. Eso habla de la carrera de Lorena Ochoa en el deporte y claro, siempre llevando el nombre de Jalisco en lo más alto de la LPGA y todo el golf. Desafortunadamente, ya está retirada, pero nos hubiera encantado verla en unos Juegos Olímpicos.

Pero a pesar de que está retirada de las competencias profesionales, se da su tiempo para organizar algunos torneos que ayuden a que el nombre del golf esté en las personas no sólo de Jalisco, sino de todo México y AQUÍ te presentamos una entrevista que dio para SOPITAS.com sobre sus proyectos.

Alejandra Orozco

En año de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Alejandra Orozco puso en alto el nombre de México y de Jalisco, de donde es oriunda. Pues de las pocas medallas que ganó nuestro país en la justa olímpica, una de ellas fue de la clavadista mexicana.

Junto a Gaby Agundez, ganó el bronce en la plataforma de los 10 metros en Tokio 2020, su segunda medalla en Juegos Olímpicos. Tiene la intención de llegar a los olímpicos de París 2024 y buscar hacer historia al conseguir su tercer medalla.

Javier ‘Chicarito’ Hernández

Alejado de la Selección Mexicana por problemas extra cancha, AQUÍ el chismecito, y también de los reflectores del futbol europeo. ‘Chicharito’ está tratando de regresar a su mejor nivel con el Galaxy de Los Ángeles y no ha tenido mala temporada individual.

Este 2021 registró 21 partidos jugados con el LA Galaxy en todas las competiciones que disputó el equipo y el delantero mexicano hizo siete goles y tres asistencias de gol. Pero su papel dentro del equipo, también ha cambiado, se ha encargado de ser mentor de compañeros mexicanos como Efraín Álvarez.

Jessica Salazar

Una jalisciense que lleva el nombre de su estado y del país a lo más alto. Desafortunadamente para ella, no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por una situación lamentable entre la Federación de Ciclismo, AQUÍ te dejamos los puntos para entender el conflicto.

Fuera de todo el drama y la injusticia que la FEMECI hizo con Jessica Salazar, en la pista, que es donde demuestra toda su calidad, tiene el récord mundial en los 500 metros contrarreloj, además de ser una de las mejores en su prueba del mundo. Lo que nos perdimos en Tokio 2020.

Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa es una de las figuras de la Liga MX, su paso por Europa no fue lo que esperaba, pero regresó como figura al América de sus amores. Jalisco debe de presumir de tener a uno de los mejores porteros en la historia de México.

Este 2021 ha sido uno de los mejores años de su carrera y con Santiago Solari ha encontrado el rol de capitán del Amé, que el equipo necesitaba. Terminó el Apertura 2021 como líder del torneo y es el favorito al campeonato. Además, consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020, por si le faltaba algo.

Andrés Guardado

Una de las carreras más sólidas en el fútbol mexicano en Europa, porque aquí en México afortunadamente vimos poco de él. En su natal Jalisco, jugó con Atlas y es dueño de una zurda privilegiada, sino pregúntenle a Memo Ochoa.

Este 2021 ha tenido una temporada complicada, porque las lesiones no lo han respetado como hubiera querido, pero sigue siendo un pilar para el ingeniero Pellegrini en el Betis y fundamental en el accionar de la Selección Mexicana.

Iván García

Es muy difícil llegar a unos Juegos Olímpicos y después de un año complicado en el que la pandemia no dejó que celebrara Tokio en el 2020 sino en el 2021, con todo eso, Iván García logró llegar a otra justa olímpica en su carrera.

Desafortunadamente para él, las cosas no salieron como lo pensaba y se fue de Tokio 2020 sin medalla, pero ya ha dejado a Jalisco en todo lo alto del firmamento olímpico con las buenas actuaciones que nos ha regalado.

Paola Morán

Otra jalisciense en Tokio 2020. Nos hizo recordar a Ana Gabriela Guevara cuándo Paola Morán compitió en los 400 metros más planos, llegó hasta las pruebas semifinales y no pudo alcanzar la posibilidad de medallas en los Juegos Olímpicos.

Su participación fue sumamente importante en Tokio 2020, no sólo México (y a Jalisco) en el atletismo nuevamente, en una prueba que hace muchos años, ya no figuraba desde hace varios años.

José Arnulfo Castorena

En los Juegos Paralímpicos se tienen varias leyendas del deporte mexicano y obviamente, de Jalisco. José Arnulfo Castorena es uno de ellos y en Tokio 2020 se volvió a bañar de oro en la paranatación, porque es una auténtica leyenda viviente.

Compitió desde Sydney 2000, lleva más de 21 años dominando la escena de la paranatación en la prueba 50 metros braza SB2. En esta categoría tiene tres preseas doradas y una de plata. Lo que lo convierte en uno de los más ganadores del México.

Lenia Ruvalcaba

Los Juegos Paralímpicos nos vuelven a dar a otra jalisciense en esta lista, se trata de Lenia Ruvalcaba, quien tiene una carrera más que exitosa y de la que Jalisco podría sentirse más que orgulloso. Consiguió el bronce en el judo en Tokio 2020.

Lenia Ruvalcaba es multimedallista y en Tokio 2020, se colgó el bronce, pero ya tenía un oro en Río 2016 y una plata en Beijing 2008. Pero no son sus únicos logros, también tiene dos oros en Juegos Parapanamericanos en 2015 y 2019.

Jesús Corona

Acabar con la racha sin ser campeón de Cruz Azul ya es suficiente mérito para que te hagan una estatua y enorgullecer a todo Jalisco, pues Jesús Corona lo logró en este 2021. Le dio a la ‘Máquina’ el tan ansiado campeonato que buscaban.

Corona tiene una carrera más que exitosa, desde sus inicios con Atlas, su paso por Tecos, hasta la portería de Chivas defendió en Copa Libertadores y su mayor éxito, llegar al Cruz Azul, en donde bañó su nombre en oro con el título de Liga MX. Siempre representando a Jalisco.

Nuria Diosdado

De Jalisco para los Juegos Olímpicos, Nuria Diosdado es parte del equipo de nado sincronizado que estuvo en Tokio 2020, pero esta justa olímpica no es la primera en su carrera, lleva ya tres Juegos Olímpicos a los que asiste (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020).

Sus mayores éxitos han llegado en Juegos Panamericanos, tiene dos medallas de plata, la primera en dueto y la segunda por equipos, ambas en 2015.

Dafne Navarro

Tokio 2020 fueron unos Juegos Olímpicos históricos para la gimnasia mexicana y de Jalisco. Dafne Navarro, representó a México -y Jalisco- por primera vez en la categoría de gimnasia de trampolín, de hecho, gracias a Dafne, por primera vez nuestro país tuvo representación en todas las categorías de la gimnasia.

Rapder

El freestyler mexicano está bien representado con el campeón mexicano de la Red Bull Batalla Internacional de 2020. En este 2021 se llevó el trofeo de la FMS Nacional y en la FMS Internacional, debido a unas lesiones no pudo desempeñarse como hubiera querido.

Este 2021, tiene la oportunidad de llevar el nombre de Jalisco a los más alto, porque defenderá su campeonato de la Red Bull Internacional en Chile este 11 de diciembre.

Carlos Ortiz

El golf debutó en Río 2016 como deporte olímpico y Carlos Ortiz, el jalisciense se hizo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dejó el nombre de México muy en alto y estuvo cerca de colgarse la medalla, pero desafortunadamente, no pudo ser.

8 de noviembre de 2020 será recordado en todo Jalisco, pues Carlos Ortiz ganó el Abierto de Houston sobre dos rivales bastante complicados como el estadounidense Dustin Johnson y el japones, Hideki Matsuyama.

Mariana Arceo

Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Mariana Arceo tuvo que librar una de las batallas más complicadas de toda su vida… contra el COVID-19. Afortunadamente para ella y el deporte en Jalisco, salió satisfactoriamente de la enfermedad para llegar a competir en los olímpicos.

Compitió en el Pentatlón moderno en Tokio 2020, pero no pudo conseguir medalla para México y su natal Jalisco, pero en su carrera sí lo ha hecho y es un orgullo jalisciense.

Alfonso Gómez

Nacido en Jalisco, pero la mayor parte de su carrera como boxeador profesional la ha hecho en los Estados Unidos. Comenzó a poner el nombre de México en lo más alto, durante el reality show ‘The Contender’ de Sylvester Stallone y ‘Sugar’ Ray Leonard.

Llegó como uno de los más débiles de la contienda y hasta sacó en la primera ronda al favorito, Peter Manfredo Jr., no pudo ganar la competencia, pero le dio un lugar en el boxeo. Se enfrentó a ‘Canelo’ Álvarez y sucumbió (como la mayoría), pero siempre ha llevado el nombre de Jalisco a cada pelea.

Pavel Pardo

No se puede tener una lista de jaliscienses en el deporte sin Pavel Pardo. Sí, ya está retirado y no es parte del futbol, pero su legado es más que impresionante. Formó parte del Atlas en la mejor etapa del equipo en los últimos años, fue campeón con América y hasta ganó títulos en Alemania.

Dueño de una pierna derecha tan precisa como mano de cirujano, es una de las figuras más grandes en la Selección Mexicana y a nivel de clubes. Es embajador de la Bundesliga en Latinoamérica y se mantiene vigente comentando algunos partidos de la liga de Alemania.