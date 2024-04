Lo que necesitas saber: Triple H y la WWE ya dieron a conocer el escenario para el magno evento y es una auténtica pasada

En una época donde el internet y las redes sociales dificultan a la WWE tener sorpresas para sus eventos, la compañía hace todo lo posible para dejar boquiabiertos a sus fanáticos, especialmente en Wrestlemania XL (40).

Al ser el evento más grande en el año para la empresa de lucha libre, no puede escatimar en sorpresas, regresos o cualquier otra situación que emocione a los fanáticos.

De momento, las filtraciones no existen sobre lo que pueda pasar en Wrestlemania 40, pero eso no le quita el sueño a los fans, que se avientan cada teoría sustentada en pequeños indicios -ciertos o no- y aquí presentamos algunos de ellos.

Triple H será el encargado de que Wresltemania 40 salga bien – Foto: Captura de pantalla

Las 3 teorías que los fans tienen para Wrestlemania 40

Tenemos que centrar estas teorías en 3 diferentes momentos de Wrestlemania, dos involucran alguna lucha de la cartelera y otra a un personaje que actualmente no pertenece a la WWE, pero que podría aparecer.

The Rock traicionaría a Roman Reigns

Empezamos con una fuerte, porque esto tiene que ver con el evento principal de Wrestlemania 40, pues Roman Reigns no solo perdería su cinturón ante Cody Rhodes, sino que sería traicionado.

Originalmente, el plan era que The Rock se enfrentará a Roman Reigns y así lo mostró la estrella hollywoodense en una edición de SmackDown! donde decía que él se iba a sentar en la cabeza de la mesa.

The Bloodline en su máximo esplendor – Foto: Captura de pantalla

En la historia “convenció” a Cody Rhodes de que le cediera su lugar en el evento principal, pero la gente que está metidísima con la “Pesadilla Americana”, sacudió las redes sociales para que no fuera así.

Se dice y se cuenta, que The Rock traicionaría a Roman Reigns para que ellos se enfrenten en el evento principal del siguiente año (Wrestlemania 41) por ser la cabeza de la mesa.

Esto basado en una seña que hace The Rock, diferente a la de “The Bloodline” y es que Dwayne hizo una seña en forma de “L”, que significa derrota, además de unas cuantas miradas de desconfianza de Paul Heyman.

¿Se auguran problemas en The Bloodline para Wrestlemania 40? – Foto: Captura de pantalla

Ojo, que esto solo es una teoría y no aseguramos que suceda o no suceda, es simple y mera especulación… pero, en una de esas, la afición tiene razón y descifró los planes de la WWE.

Liv Morgan podría interferir a favor de Becky Lynch

Rhea Ripley enfrenta a Becky Lynch y el de la miembro de “The Judgment Day” ha sido uno de los reinados más agradables en la división femenina, pero podría llegar a su fin en Wrestlemania 40.

Curiosamente, sería un año de reinado, porque la australiana lo ganó en la edición pasada de la “Vitrina de los inmortales”, pero, le costaría perderlo por una vieja conocida.

Liv Morgan regresó en Royal Rumble y ha estado tratando de volver a los planos estelares de cualquier forma, aunque sin éxito. De hecho, ha puesto sus ojos en Rhea Ripley.

Ellas fueron campeonas en pareja y Rhea terminó traicionando a Morgan, por lo que no sería nada descabellado que interfiera en la lucha a favor de Becky Lynch.

Eso la regresaría de inmediato a los planos estelares con una rivalidad para los siguientes eventos y si sale victoriosa, podríamos ver a una futura retadora al campeonato.

En una edición de Raw durante el mes de marzo, Liv se encontró con Rhea y le soltó la frase: “Me quitaste todo lo que quería. Todo lo que amas, será mío“, sentencia casi de muerte.

¿Por qué tiene sentido? Liv Morgan es una favorita de los fans, Rhea también, pero el que aparezca la estadounidense significa que daría un cambio a ruda, algo que gustaría todavía más.

Agregando cosas, Rhea ha tenido un año de trabajo continuo y sin parar, le vendría bien un buen descanso tras la rivalidad ante Liv Morgan. Finalmente, Becky Lynch, una de las favoritas de WWE volvería a un reinado para tener una futura rivalidad con Morgan.

De pareja campeona a posible rivalidad – Foto: Captura de pantalla

¿MJF en Wrestlemania 40?

Posiblemente, ésta sea la más loca de todas, pero también podría suceder porque en el mundo de la lucha libre y específicamente en la WWE, todo puede suceder.

MJF se hizo estrella en AEW, pero al igual que CM Punk, tuvo algunos roces con la dirigencia y al parecer, es un agente libre; lo que lo convertiría en el agente libre más asombroso del mundo.

Bueno, la WWE haría que su estatus cambie de agente libre a luchador debutante en Wrestlemania 40. Pero, ¿de dónde se saca toda esta información?

MJF se supone que está lesionado, por ello no ha salido en la programación de AEW, pero Adam Cole con el mismo estatus, sí aparece regularmente en los shows… el primer indicio.

Segundo, AEW en su plantilla de luchadores ya no tiene a MJF como parte de su talento disponible y eso tomaría sentido al ver el primer punto. Si ya no está en la empresa, no debe de aparecer en los shows.

MJF ya no aparece en la plantilla de AEW – Captura de pantalla

También se ha hablado de que Cody Rhodes ganará el evento principal y llegará una nueva era dentro de la WWE, lo que tiene sentido con todos los escándalos de Vince y la venta de la empresa.

Así que, sería el primer gran bombazo de la WWE si logra firmar a MJF, que no solo es un gran luchador joven, sino una declaratoria de que la mayor estrella de la empresa rival, se va directamente con Triple H.

Sería el inicio ideal para la WWE en esta nueva era comandada por Cody Rhodes, pero hay grandes posibilidades de que esto no suceda y MJF termine regresando a AEW.

MJF como campeón de AEW – Foto: Captura de pantalla

En conclusión de estas tres teorías, todo puede suceder, pero también todos son capaces de crear increíbles historias que la WWE podría adaptar más adelante… todos son rumores.

