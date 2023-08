Lo que necesitas que saber: El PSG no se tienta el corazón ni contra sus propios jugadores y ha tomado represalias contra ellos cuando se les salen del huacal

Cuando hablamos del PSG nos referimos a uno de los mejores equipos en Francia, peeeeeeeeeeeeero, eso no quiere decir que sea considerado uno de los gigantes del futbol europeo -y mucho menos mundial-.

De hecho, el PSG es el equipo más odiado de Francia y las razones se pueden enumerar con las manos, o sea que son varias. Aquí te contamos todo sobre ese rencor al conjunto parisino.

La cosa es que, mucho de ese “hate” que recibe el PSG ya no sólo es en Francia, sino en gran parte del mundo. Que si es equipo chico, que si no sabe tratar a sus jugadores, que si le roba todos los jugadores al Barcelona y un sinnúmero de motivos por los que no se le quiere nadita al equipo francés.

La afición del PSG – Foto: Getty Images

Lamentablemente, el mismo PSG ha colaborado con este odio hacia ellos mismos, prácticamente están cortando leña para echársela ellos mismos a su fuego.

Desde la llegada de Al Khelaifi al PSG, no sólo han llegado los cracks, títulos y muchos millones gastados; también, muchos problemas internos contras algunos de sus jugadores.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del conjunto parisino – Foto: Getty Images

¿Fuego amigo? Las veces que el PSG se ha enganchado contra sus propios jugadores

Mbappé en guerra directa con el PSG

Posiblemente la estrella más grande del equipo, pero su historia con el PSG pasó de ser de un amor incondicional a un odio bochornoso hacia el astro francés.

El PSG se regodeó cuando lograron convencer a Mbappé de quedarse en el equipo y dejar en modo payaso al Real Madrid, peeeeeeeeeeeero, no estaban preparados para lo que venía.

Porque Mbappé ya tiene intenciones de salir del PSG, su idea es cumplir el contrato millonario que firmó, embolsarse lo que más pueda e irse gratis en 2024.

La cosa es que, el PSG no es de esos clubes a los que les puede hacer eso tan sencillo. Quieren que se quede para siempre y buscan una nueva renovación, pero como no se ha dado, han tomado medidas anti Mbappé.

Sí, sin importar que sea el mejor jugador de su plantilla, lo han castigado retirando sus productos de las tiendas del PSG, adiós a su imagen en el estadio y planean dejarlo en la grada toda la temporada… un berrinche de Al Khelaifi.

Este novelón, digno de horario estelar a competir con Teresa o Rubí, todavía no termina y falta un buen rato para que finalice, así que, podemos ver más represalias del PSG contra su crack.

Mbappé es fan de Sarmiento de Junín de Argentina, aunque también del Real Madrid – Foto: Getty Images

Ni Messi se salva de la furia de la directiva

El argentino ya la está rompiendo en la MLS, pero hace unos meses vivió un problema grande con la directiva del PSG y todo por un viaje que realizó a Arabia Saudita.

Sí, Messi viajó a Arabia Saudita un lunes después de un encuentro y fue castigado por el PSG. Pero, decirlo así es quitarle el contexto. El argentino no tenía permiso para viajar tras perder un encuentro en casa.

Estaba citado a entrenar por la derrota, pero el compromiso que tenía era comercial y no podía decir que no, se fue y rompió un poco más la relación con el PSG… que ya sabemos dónde terminó todo.

Messi salió sin buena relación del PSG – Foto: Getty Images

Marco Verratti

Uno de los proyectos más ambiciosos del PSG en mucho tiempo y que funcionó a la perfección. El italiano se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del mundo en Francia.

Pero su deseo de llegar a un mejor equipo nunca se fue y cuando el Barcelona mostró interés en él, no dudó en abrazarse de ese interés para buscar salida hacia España.

El problema fue que el PSG no lo dejó salir y ni siquiera mostró intenciones de darle una oportunidad de negociaciones. Básicamente, el conjunto parisino le metió un poco de miedo a Verratti sobre una posible negociación.

“Le dije a Marco que si quería ser campeón, tenía que cambiar de lugar. No es por ir contra el PSG, pero es más fácil hacerlo en Bayern, Barça o Real. Cuando se dio cuenta de que esto no era posible, tuvo miedo. Le preocupaba quedarse bloqueado sin jugar“, declaraciones del agente del futbolista tomadas de Sport.

Todo esto sucedió antes del fichaje de Neymar con el PSG, o sea, que ya llovió y unos cuantos años más tarde, lejos del primer de Marco Verratti como jugador… el club le informó que no entra en planes de Luis Enrique, así como lo leen.

Marco Verratti cerca de decir adiós del conjunto parisino – Foto: Getty Images

Neymar, lo que pudo haber sido y no fue para el PSG

Hablando del brasileño, el PSG lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del futbol y tras eso, nada de nada. Muchos títulos locales, pero sin Champions League, que es para lo que lo trajeron.

Y la paciencia de la directiva se está agotando, porque son muchas lesiones, muchas fiestas, muchos problemas internos, pero nada de orejonas levantadas por el brasileño.

Es otro de los jugadores a los que Luis Enrique ya les comunicó que no cuenta con él y todo indicaría que después de más de 200 millones gastados, se va a ir por la puerta de atrás.

Neymar con pie y medio fuera del PSG – Foto: Getty Images

Cavani y un penal que lo alejó del PSG

Cuando Neymar era el niño mimado del PSG, era el mandamás sobre la cancha y todo lo que hacía debía cumplirse sí o sí. Cavani desafió al brasileño al intentar cobrar un penal.

La pelea se desató, se dice que hubo conato de bronca en el vestidor entre el uruguayo y el brasileño, pero finalmente, el brasileño salió vencedor porque Cavani comenzó a ser relegado.

No inmediatamente, pero la búsqueda del PSG por jugadores en ofensiva, cuando Edinson era el goleador histórico del conjunto parisino, lo obligaron a poco a poco alejarse del club.

Una rabieta de Al Khelaifi por procurar a su fichaje estrella, le costó un excelente momento goleador, porque Cavani comenzó a decaer en cuanto a sus números frente a portería.

