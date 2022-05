Este sábado 28 de mayo, Aczino se encuentra ante la oportunidad de incrementar su récord en Freestyle Master Series ante Zaina por un lugar en la FMS Internacional 2022.

Aczino ha dominado este formato de FMS desde que comenzó en 2019 la liga de freestyle en México y todos y cada uno de sus rivales sufrieron sus barras y rimas dolorosas.

Foto: Getty Images

Desde su examigo Jack Adrenalina hasta uno de sus mejores amigos dentro de las batallas de freestyle como Chuty, han sido el blanco de Aczino para soltar crudeza en sus líneas.

Nadie, absolutamente nadie que se ha subido a la tarima con el mejor maldito freestyler que se ha parido, ha salido ileso de sus rimas y acá presentamos un conteo con las 7 mejores en FMS.

Foto: Especial

Las 7 mejores rimas de Aczino en FMS México e Internacional

Minuto de presentación en Torreón

Si no están tan metidos en el freestyle, los MC’s son presentados antes de las batallas y tienen un minuto para hacer unas rimas de presentación. En 2019, Aczino encendió Torreón con su minuto.

Para dar mejor contexto, unas semanas antes Skone en su minuto de presentación había mencionado que su liga (FMS España) era mejor que todas y las respuestas no se hicieron esperar. Los freestyleres de Chile, México y Argentina les respondieron.

Pero Aczino no lo hizo de una manera directa y soltó una de las mejores frases para acabar con el debate: “Así que mira se supone que yo no voy a responderle al Skone, porque yo sí se rapear y perdonen… si les queda el saco es porque se lo ponen“.

Pero no sólo eso, cerraría su minuto de presentación con una tiradera no sólo a Skone o a la FMS España, sino a todos en el freestyle: “Este día del padre lo celebramos con champaña y saludos a mis hijos de Chile, Argentina y España“.

Minuto de presentación en FMS Internacional 2021

Aczino regresó para defender su campeonato en la FMS Internacional y había mucha especulación sobre el nivel que entregaría en la competencia, por lo que el rapero mexicano se encargó a su manera de callar las bocas.

“Hey, tú pon el ritmo que yo me encargo, dame el micrófono y me los cargo porque cuando llego los mato rápido siempre, yo no me cargo. Yo no vengo a defender el título bastardos, no vine a defenerlo, hoy vine a renovarlo“.

A Aczino el hip-hop lo salvó

Una de las rimas más icónicas de los últimos años y durante la semifinal de la FMS Internacional 2021 contra Tirpa, soltó una rima que se quedó grabada en la memoria de todos los fanáticos del freestyle en Latinoamérica.

“Ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión, pero si en España tienen un buen sistema de educación. Tú que mierda haces rapeando, deberías ser un doctor (dirigiéndose a Tirpa)“.

Ahí no terminó la cosa, porque Aczino iría preparando uno de los punchlines más repetidos del freestyle: “Y no entienden nuestra situación, sin el micrófono tal vez tú ya estarías en una prisión (mencionando a otro MC), sin el micrófono tal vez tú tendrías una adicción (refieriendose a otro MC). Tú eres rapero porque quieres, a mí el hip-hop me salvó“

Zticma se pone de pechito y Aczino hace recordar una rima clásica de BDM

Aczino tiene muchas rimas legendarias y una de ellas involucra a un cráneo y a Kaiser en una BDM, pero Zticma durante los cuartos de final de la FMS Internacional parece que le acomodó el terreno a su rival.

Sacó un cráneo en una de las temáticas de objetos y preparó el camino a su propio fin, no le quedó de otra más que celebrar junto a Aczino.

“Pásamelo y te lo domino (pidiéndole a Zticma que le diera el cráneo), no sabes que esos son los poderes del Aczino. Así lo sabes ya lo ves, pa’que veas que no fue trampa la primera vez“.

Destruyendo a MKS en la eliminatoria de FMS Internacional 2020

El mexicano viajó hasta Valencia para medirse a MKS por un lugar en la FMS Internacional 2020 y el argentino sintió la furia de cada rima que soltó contra Mauricio Hernández, que hasta Neymar salió embarrado.

“Voy a sufrir de migraña por su rima del Niño Torres, espero que el cariño borres. Llego para hacer la hazaña, yo te meto la cizaña y si ves que llegó a España este niño corre. Mira hardcore, más o menos no te gusto ahí te va otra mejor, decías que Neymar te comparabas con el jugador porque a penas te toco y ya te retuerces de dolor“.

Los cortes desperfectos de Mauricio Hernández

Rapder es su máximo contrincante en la FMS México y la rivalidad con él siempre está encendida por muchas rimas. Pero en la FMS de 2019 le soltó los famosos cortes desperfectos.

Todos los MC siguen el beat que utiliza el DJ para soltar sus rimas y cuando DJ Sonicko se juntó con Aczino hicieron magia pura con un beat diferente al que rapeaba el mexicano.

“Este siempre piensa que la culpa tiene, así que Sonicko hazme unos cortes desperfectos, que se vayan como saliendo de tiempo, que no me dejen rapear todo contento, pero luego vuelves bien y encima me le meto, ves te enseño con el ejemplo“.

Jack Adrenalina sufrió la ira de Aczino

Antes de la FMS y de todo el boom del freestyle, Jack Adrenalina y Aczino tenían una gran amistad y un grupo en conjunto. Después, sus carreras tomaron caminos diferentes, hasta la amistad se terminó.

Es bien conocida la historia donde Jack Adrenalina gana un concurso de TV, donde el premio sería un coche y habían pactado que, si alguno lo ganaba, dividirían el coche y buscarían una mejor carrera de freestyle. Jack terminaría ganando y cumpliendo lo pactado.

“Mira, dónde está tu patrocinio, qué pasó con el Ecko, ya no está el rino. Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño, él vendiendo playeras viviendo de mi diseño. Eso te duele, amigo; presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío“.