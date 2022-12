Achraf Hakimi, de ver a sus padres trabajar en España a honrarlos con Marruecos en Qatar 2022

Marruecos se ganó el título de caballo negro del Mundial por encima de selecciones como Japón. Los Leones del Atlas llegaron a cuartos de final en Qatar 2022 contra todo pronóstico y Achraf Hakimi es uno de los mayores responsables de ese histórico logro.

Su historia es uno de los mejores ejemplos para entender la admiración por esta selección. Se compone, principalmente, de jugadores no nacidos en Marruecos. Los padres de la mayoría salieron de su nación en busca de un mejor futuro, y esa decisión puso a Marruecos en el lugar que alcanzó en Qatar 2022.

Marruecos clasificó por primera vez en su historia a cuartos de final en una Copa del Mundo, y lo hizo eliminando nada menos que a España, país al que los padres de Achraf Hakimi llegaron sin documentos hace poco más de 30 años en busca de un mejor futuro.

Su padre fue vendedor ambulante de fruta y ropa en Madrid casi 30 años, mientras que su madre ayudó a sacar adelante a la familia como trabajadora doméstica. Un origen muy humilde pero muy respetable. Tenían sólo 20 años cuando abandonaron su país para emigrar sin papeles hacia España, allí nacieron Achraf, Nabil y Widad, los tres hermanos Hakimi.

Es por todo lo anterior que una de las imágenes más emotivas de todo el Mundial, es la manera en que Achraf Hakimi festeja los triunfos de Marruecos. El jugador de 24 años se acerca a las gradas y le da un beso a Saida, su madre… una muestra de agradecimiento que merece todos los aplausos que se le han dado.

El hoy futbolista del París Saint-Germain empezó su carrera en las inferiores del Real Madrid, a los 9 años de edad. Su padre Hassan se las arreglaba para llevarlo a los entrenamientos mientras trabajaba. En Qatar 2022 todo ese esfuerzo y sacrificio rinden sus frutos.

Como decíamos, Marruecos dejó en el camino a España en el Mundial, selección que buscó a Hakimi cuando vieron su talento en Valdebebas. Sin embargo, el señor Hassan asegura que su hijo siempre soñó con representar a su país de origen.

“Durante mucho tiempo yo atendía las llamadas de la Federación. Hubo contactos y llegó a entrenar algunos días en Las Rozas, pero él quería jugar con Marruecos”, señaló el padre de Achraf Hakimi. “No me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar aquí“, delcaró alguna vez el jugador.