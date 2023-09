Exárbitro revela si ayudan o no al América: "hay instrucciones especiales"

Lo que necesitas saber: El árbitro Adalid Maganda, quien fue despedido de forma polémica de la Femexfut, reveló "instrucciones especiales" para quien le toque pitar un partido del América

Algunas cosas en México se aprenden desde la niñez y eso de que al América lo ayudan los árbitros es una de ellas. Los antis acusan, los ames se defienden; pero a veces surgen “pruebas” difíciles de contradecir, como el testimono de un exárbitro afirmando que sí hay instrucciones especiales para dirigir un partido de las ‘poderosas’.

Se trata del exsilbante Adalid Maganda, quien fue destituido en el 2021 por la Comisión de Arbitraje de la Femexfut. Él asegura que los árbitros sí tienen indicaciones distintas cuando le pitan al América y cuando lo hacen con algún otro equipo de la Liga MX ¡Tsssss!

Árbitros de la Liga MX reciben instrucciones especiales para pitar al América

Recordemos que todo este tema agarró fuerza tras el partido entre América y Querétaro del pasado 20 de septiembre, encuentro de la Jornada 2 que se pospuso. Las Águilas ganaron con un gol polémico donde se acusaba una falta previa. De hecho el árbitro marcó la falta, pero el VAR le llamó y le dijo que sí debía ser gol.

Pues bien, en entrevista con AS México, Adalid Maganda confesó que la Femexfut sí le pone especial atención a los partidos del América: “No puedo decir nombres, pero árbitros experimentados me comentaron que es una presión muy grande arbitrar al América, porque es dueño Televisa y Televisa es el que pone a los presidentes de la Federación y de la Comisión de Árbitros“.

Todos los árbitros, según Maganda, reciben instrucciones especiales cuando les avisan que les toca pitar un partido del América. De hecho, según dice, las Aguilas y otros “grandes” tienen cierta facultad de elegir árbitro o pedir que no les manden a alguno en especial.

“La Comisión sí deja muy en claro de que lo que marquemos al América, a favor o en contra, tiene que ser muy claro (…) hay equipos que tienen a sus árbitros favoritos, no todos los árbitros pueden arbitrar al América, porque ellos son muy exigentes y mandan cartas para que nos les toque tal árbitro. Algunos equipos mandan en las designaciones”.

Y entonces, ¿los árbitros de la Liga MX ayudan al América?

La respuesta de Adalid Maganda a esa pregunta tan directa fue: NO. Dice que los árbitros de la Liga MX no reciben una orden así, pero tampoco mete las manos al fuego para negarlo del todo porque según recuerda, hay algunos a los que sí les hablan en privado y ahí no hay forma de comprobar si les ordenan o no ayudar al América.

“Así indicaciones de que al América se le tiene que favorecer, no directamente enfrente de todos los árbitros, tal vez llaman a los árbitros centrales a un cuartito, pero a la luz pública no“.

Confiesa, además, que alguna vez le dijeron que con “ciertos equipos” había que tener más cuidado. Y sí, fue después de algunos errores en un partido del América.

¿Qué pasó con el árbitro Adalid Maganda?

Dicen por ahí que las cosas se toman de quien viene, y como decíamos antes, el exárbitro que dio estas fuertes declaraciones sobre las supuestas ayudas al América, fue despedido de la Femexfut hace un par de años.

El argumento fue que no pasó dos pruebas físicas, que pitó un partido amateur sin autorización durante la pandemia, su bajo nivel para manejar partidos (hubo un Toluca-Querétaro donde de plano ni cómo ayudarlo) y “poca aptitud para comuncarse con el VAR”.

Él negó todo en su momento y puso sobre la mesa que era un tema personal, incluso se llegó a hablar de racismo.

