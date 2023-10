Lo que necesitas saber: Bad Bunny lanzó su nuevo álbum ‘Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana’ y menciona a varios deportistas, incluidos Messi, LeBron, Checo Pérez y Randy Arozarena

Como seguro sabes, Bad Bunny estrenó un nuevo álbum llamado Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, y la neta es que en esta sección de Deportes no tendríamos por qué hablar del tema. Peeeeeeero resulta que nos dieron el pitazo de que menciona a varios deportistas, incluidos Checo Pérez y Randy Arozarena.

Fue por ello que decidimos venir a contarte lo que dice Bad Bunny sobre ambos deportistas mexicanos o a quienes más menciona. Claro, si ya escuchaste el álbum pues ya lo sabes, pero para quien aún no lo haya oído (o de plano no piense hacerlo), por acá te traemos el chisme para que no te cuenten por ahí.

Seguro que este disco será la personalidad de muchos por un buen rato/Foto: Captura de pantalla

¿Qué dice Bad Bunny de Checo Pérez y Randy Arozarena en su nuevo álbum?

Aunque seguro escucharás por ahí que Bad Bunny le tiró una pedrada a Checo Pérez, hay que ser muy quisquillosos para tomarlo de esa manera. Sí, le recuerda que normalmente llega detrás de Max Verstappen, pero no estamos muy seguros de que lo haya puesto así con mala intención.

Bueno, tú júzgale, esta es la frase que dice Bad Bunny en su rola Mónaco: “Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco’… Primero llegó Verstappen, después llegó Checo”. Y ya, esa es toda la mención al piloto mexicano de Red Bull.

Bad Bunny le tiró una “pedrada” a Checo Pérez / Foto: Getty

Por otro lado, del beisbolista mexicano (ya no cubano) ya se anda diciendo que le hizo un homenaje. Esto fue lo que dijo Bad Bunny de Randy Arozarena en su canción Nadie Sabe: “Soy una obra de arte, Mona Lisa, Última Cena. Te va a dar diabete’. Si Sugar ‘tá en la loma, tú te baja’ en la novena. Yo mismo me impresiono, como Randy Arozarena“.

Arozarena también es mencionado por Bad Bunny / Foto: MexSport

Otros deportistas a los que Bad Bunny menciona en su nuevo álbum

Fuera de los mexicanos, Bad Bunny también menciona a otros deportistas en Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana. Entre sus canciones también hay menciones de Messi, Maradona, LeBron James, Rocky Marciano y hasta a Rocky Balboa… a todos haciendo alusión con comparaciones tipo “tú no eres nadie y yo soy como Rocky”.

Incluso menciona a Ayrton Senna, legendario piloto de la Fórmula 1 que murió tras un fatal accidente dentro de la pista. Ojo con esto porque lo nombra después de decir que hay quienes “quieren que se estrelle” (tú dirás qué opinión te genera eso).

Bad Bunny menciona a varios deportistas en su nuevo álbum / Foto: Reuters

En fin, cada quien sabe si escucha o no el disco, aquí no vamos a recomedarte que lo hagas ni mucho menos a decirte que no lo hagas. Pero por si te generaba curiosidad saber en dónde o cómo mencionó a Checo Pérez y Randy Arozarena, ahí lo tienes.

