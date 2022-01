¡Se rompió todo! El Barcelona quiere echar a Dembélé por la puerta de atras inmediatamente

Parece que después de varios meses de drama, el tema de Ousmane Dembélé y el Barcelona llegó al punto final. El conjunto blaugrana cerró este caso con una sentencia al francés y es que se vaya del club el 30 de enero (un día antes del cierre de mercado invernal).

El Barcelona no está dispuesto a tener en su plantilla a un jugador que no está comprometido con el club y es por eso que prefieren que Dembélé no esté más con el equipo y en caso de que no busque una salida, la grada o su casa, será donde deberá de estar.

Mateu Alemany, director de futbol en el Barcelona, concedió una entrevista para Barça TV y fue tajante: “Iniciamos negociaciones en el mes de julio. El Barça ha hecho diversas ofertas para buscar una vía con el fin que siguiese con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes“, dijo.

“Hoy día, a 20 de enero, a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, es evidente y nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. Se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata porque queremos jugadores comprometidos con este proyecto“, sentenció Mateu Alemany sobre la continuidad de Dembélé en el Barcelona

Esta decisión de separar a Dembélé no es sólo por parte de la directiva blaugrana, pues el mismo Xavi Hernández, DT del equipo, fue quien respaldó esta decisión al no convocar al francés para el duelo de Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao este jueves 20 de enero.

¿Cuánto dinero perdió el Barcelona con Ousmane Dembéle?

¿Qué busca el Barcelona al comunicarle a Ousmane Dembélé y sus agentes que debe dejar inmediatamente al club? Básicamente no quedar como payasos y perder muchos millones de dólares que invirtieron en el jugador francés.

La idea del Barcelona es usar estas declaraciones como una especie de amenaza, en caso de que Dembélé decida no irse del equipo antes del cierre del mercado invernal, no verá ningún minuto de juego y esperan que la parte del francés ceda para poder recuperar algo de dinero o algún jugador a cambio.

No ha habido postura por parte de Dembélé o su entorno sobre estas declaraciones del Barcelona, pero la intención de ellos es irse en junio y gratis. Si se va gratis, el Barcelona habría desperdiciado alrededor de 107 millones de euros, que le costó el atacante en 2017.

Uno de los peores fichajes en la historia del Barcelona, porque, aunque Dembélé sea talento sinigual, en el conjunto blaugrana no demostró toda su calidad debido a las lesiones. Sólo pudimos vivir algunos chispazos que ilusionaron a los fans, pero de eso, poco.