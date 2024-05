Hablar del Borussia Dortmund es hablar de un equipo que no necesita la inversión de países de Medio Oriente o el apoyo de la realeza para ser grande. Es un equipo que inspira lealtad y empatía con todo lo que logran sin tanto lujo ni recursos de sobra.

Datos no tan conocidos del Dortmund

Claro, siempre habrá quien vea el vaso medio vacío y considere que es un equipo que llega lejos y la pechea. Y sabes qué, sí, pero al final en el futbol se puede perder y ganar, y lo que el Dortmund hace compitiendo contra los gigantes de Europa sin los mismos recursos, es de admirarse.

Por eso hoy traemos algunos datos para conocer un poco más la historia del Borussia Dortmund, ese equipo que siempre compite a pesar de las limitantes. Ese equipo con una de las aficiones más fieles del mundo, además de tener ídolos como Marco Reus, ejemplo de lealtad a estos colores.

1.- Fundado por jóvenes “rebeldes”

Borussia Dortmund fue fundado en 1909, por eso vemos un 09 en su escudo. Resulta que por esas fechas ya existía un equipo auspiciado por la iglesia local, pero un grupo de jóvenes, seguramente considerados “rebeldes”, decidieron abandonar ese club para fundar uno propio.

Y así, tomando el nombre de “Borussia” de una cervecería, nació el club al que todos conocemos hoy en día. Por cierto, “Borussia” es una palabra muy común en Alemania por ser traducción en latín de Prusia, reino que existió en lo que es actualmente el territorio alemán y cuya bandera inspiró el uniforme de selección de la alemana.

2.- No nacieron con los colores negro y amarillo

Mira tú, aunque hoy es legendaria su combinación de colores, negro y amarillo, los primeros uniformes del Dortmund eran muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Vestían un uniforme blanco con rayas azules y una diagonal roja, combinación que sin duda suena muy extraña actualmente.

¿Desde cuándo usan el negro y amarillo? Bueno, adoptaron sus actuales colores tras absorber a tres equipos de la época en 1913: Rhenania, Deutsche Flagge y Britannia. Esa fusión provocó que los socios protestantes fueran mayoría y votaran por cambiar la identidad del equipo, eligiendo los colores negro y amarillo que utilizaba el Britannia.

3.- BVB, ¿sabes qué significa?

Todos hemos visto el escudo del Dortmund muchas veces, y seguramente más de uno nos hemos preguntado: ¡¿Qué rayos significa BVB?! Pues resulta que aunque siempre le decimos Borussia Dortmund al Dortmund, su nombre oficial es Ballspielverein Borussia 09 e.V Dortmund.

Según explican bastante bien en la página de la Bundesliga, Ballspielverein se traduce como Club de juego de pelota, mientras que e.V representa su figura legal como asociación registrada (algo así como el famoso S.A. de C.V.).

Pues bien, BVB es una abreviatura de Ballspielverein Borussia. BV es porque la primera palabra surge de dos palabras preexistentes: ‘Ballspiel’ y ‘Verein’; la última B viene de Borussia.

4.- El Bayern Múnich evitó que se fuera a la quiebra

A veces se nos olvida que los clubes son negocios y necesitan dinero. Dortmund estuvo a punto de irse a la quiebra en 2003, pero no se salvó de la bancarrota por la llegada de dinero de Arabia, Emiratos Árabes o Qatar. Se libró en gran medida gracias a un préstamo de su máximo rival.

El Bayern Múnich desembolsó 2 millones de euros para que el Borussia no colapsara económicamente aquel año. Dos años después las cosas seguían sin estar al cien y continuaban rondando la quiebra, pero el Bayern les hizo un parote para no derrumbarse.

5.- El león que tuvieron en su escudo por dos años

Hablando de temas económicos, de 1976 a 1978 el Borussia modificó su escudo para colocar la cabeza de un león en el centro en color amarillo, mientras el nombre completo lucía en un círculo negro que lo rodeaba.

Esto se debió a que la empresa Theodorus Niemeijer también les hizo paro ante los problemas financieros que enfrentaban por haber descendido. Y a cambio de su inversión cuando regresaron a la Bundesliga, anunciaron su marca de tabaco Samson, cuyo distintivo era un león, tanto en la camiseta como en su escudo.

Borussia Dortmund y el “Echte Liebe” (amor verdadero) de su afición

No podemos cerrar de otra manera que no sea mencionando que el Dortmund tiene una de las mejores aficiones del mundo. Cada partido llenan su estadio, especialmente la tribuna sur conocida como el Muro Amarillo, donde caben 25 mil aficionados. Entre sus himnos destaca el You’ll Never Walk Alone, el cual comparten con la afición del Liverpool.

Sin embargo, su frase más representativa es “Echte Liebe”, que significa amor verdadero. Esa es una filosofía que se centra en apoyar al equipo en las buenas, en las malas y en las peores. Nunca dejan de cantar sin importar en qué lugar de la tabla vaya su equipo y mucho menos en las derrotas. Su apoyo es incondicional y su amor es eterno.

Edin Terzic, aficionado del Dortmund convertido en entrenador, lloraba después de perder el título, mientras la Südtribüne le cantaba:



"Si ganas y quedas en lo más alto, o si pierdes y quedas en lo más bajo, seguiremos cantando: ¡Borussia, BVB!".



¿Hay otro equipo que inspire tanta lealtad como el Borussia Dortmund?

