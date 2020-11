Hace algunos meses conocimos la historia de Bridger Walker, un auténtico superhéroe de sólo seis años de edad y quien se ganó el respeto del todo el mundo después de defender a su hermanita, de cuatro años, de un ataque del perro de sus vecinos.

Briger fue trasladado a un hospital por las graves lesiones en el rostro que incluso pusieron el peligro su ojo izquierdo. Afortunadamente tuvo una recuperación exitosa y salvó la visión. Su recuperación ha sido larga, pues necesitó 90 puntadas en el rostro, por lo que durante un tiempo no pudo sonreír.

BRAVO 👏!!

WBC president Mauricio Sulaiman has announced their new 224lbs division between cruiserweight and heavyweight will be called Bridgerweight.

Named after Bridger Walker, aged six, who was injured protecting his younger sister from a dog earlier this year. #RoyalSports pic.twitter.com/7z8vgHen3f

