A pocos días de que arranque el Mundial Femenil Australia Nueva Zelanda, Bruce Mwape entrenador de la Selección de Zambia ha sido acusado de tener conducta sexual inapropiada con varias jugadoras del equipo y condicionar su lugar en caso de que se niegan a obedecerlo.

Lo más preocupante es que la Asociación de Futbol de Zambia (FAZ), denunció los abusos desde septiembre del 2022 a la FIFA, aún así Mwape se mantuvo en su cargo sin importar que había una investigación en su contra.

Abusos en la Selección Femenil de Zambia

Los abusos no son exclusivos de la Selección Femenil Mayor. Otro de los acusados es Kaluba Kangwa, quien ha sido entrenador de la Sub 17 Femenil por casi diez años y también está siendo acusado por las mismas conductas de Mwape. En el 2015 se le culpó por haber embarazado a una jugadora de tan solo 15 años de edad, aún así la FAZ le permitió seguir en el cargo.

Ambos entrenadores se aprovechan de que la mayoría de las futbolistas provienen de familias de escasos recursos y su única manera de salir adelante y aspirar a una vida mejor es el fútbol. Las amenazan con terminar su sueño en caso de negarse a lo que se les pide o revelar lo que sucede.

“Es normal que Mwape se acueste con las jugadoras”

La Selección Femenil de Zambia jugará por primera vez una Copa del Mundo, hecho histórico para aquel país, pues ni el equipo varonil ha logrado clasificar. Y lo que debería ser alegría y emoción se ha convertido en un escándalo, lo deportivo se ha visto manchado por las conductas inapropiadas de Bruce Mwape contra sus propias jugadoras, así lo reveló una investigación hecha por The Guardian.

Bruce Mwape / Getty Images

Varias futbolistas dieron testimonios anónimos para el medio inglés, en los que describieron lo que viven dentro de los vestidores, en los que prácticamente se hace lo que Mwape diga, de lo contrario son castigadas con su lugar en el equipo.

“Si él (Mwape) quiere acostarse con alguien, tienes que decir que sí. Es normal que el entrenador se acueste con las jugadoras de nuestro equipo”. Testimonio anónimo recabado por The Guardian

Las jugadoras están amenazadas por Mwape

Una de las personas cercanas a las jugadoras reveló que están siendo amenazadas con perder su lugar en la selección si llegan a hablar de lo que pasa al interior del equipo y peor aún, la Federación de Zambia está al tanto de toda está situación pero lo ignora para evitar el escándalo, se escudan en las buenas actuaciones que ha tenido la Femenil para decirle al mundo que ‘todo funciona bien’, aunque no sea así.

“Están siendo amenazados con acciones punitivas si se atreven a decir algo sobre lo que pasó. La federación se hace de la vista gorda porque las mujeres han tenido buenos resultados. Es su manera de mostrar al público ya las autoridades el éxito y una buena imagen. Pero detrás de escena, es muy feo” Testimonio anónimo recabado por The Guardian

Bruce Mwape, entrenador de la Selección Femenil de Zambia / Fotografía Getty Images

¿Qué pasó con las acusaciones del 2022?

En septiembre del 2022, Andrew Kamanga presidente de la FAZ denunció a la FIFA y al Servicio de Policía de Zambia los abusos, sin embargo, en diez meses las investigaciones no han avanzando.

“Preferimos que un organismo independiente como la FIFA, que tiene la capacidad para hacerlo, pueda manejar las consultas, Definitivamente vamos a tomar sanciones; tenemos suficientes reglas y regulaciones dentro del fútbol con las que podemos lidiar” Andrew Kamanga presidente de la FAZ, dijo en octubre de 2022

¿Qué dice la FIFA sobre el caso de Zambia?

Un portavoz de la FIFA se negó a confirmar sí existe o no una investigación en contra de Mwape y Kangwa, por su política general; “Tenga en cuenta que, como política general, el comité de ética independiente no comenta si se están realizando o no investigaciones sobre supuestos casos”.

La Selección de Zambia debutará en el Mundial Femenil 2023 contra Japón el próximo 22 de julio y lo hará en medio de un escándalo. De nueva cuenta el futbol femenil se ha visto manchado por los abusos de los entrenadores hacía las jugadoras.

Te puede interesar