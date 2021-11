Así cambió la vida de Rayssa Leal después de los Juegos Olímpicos: “A veces estoy comiendo y me piden fotos”

Medallista olímpica, ¿qué sigue? Rayssa Leal se convirtió en una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el debut del skateboarding en la justa. Su medalla de plata para Brasil representó un momento histórico, junto a otras atletas que son el futuro de esta disciplina.

Esta generación se perfila como la favorita para mantener un sólido dominio en París 2024 y tiene representantes de varios países: Momiji Nishiya de Japón, Sky Brown de la Gran Bretaña, Bryce Wttstein de Estados Unidos e incluso Wenhui Zeng de China.

Junto a ellas, la joven patinadora brasileña causó sensación en todo el mundo, aunque no fue la primera vez que su talento quedó expuesto ante los ojos de todo el planeta. Cuando Rayssa Leal tenía 7 años, uno de sus videos se hizo viral al grado de llegar a súper estrellas como Tony Hawk; vestida de hada y con un gran potencial, se robó el corazón de millones de personas.

¿Cómo es la vida de Rayssa Leal después de Tokio 2020?

Desde que pisó tierras niponas, Rayssa Leal acaparó la gran mayoría de los reflectores y con solo 13 años ya era una de las figuras a seguir en los Juegos Olímpicos. Su carisma y alegría durante los entrenamientos y en las mismas competencias provocaron que ganara un gran número de seguidores y su vida cambió por completo.

Antes acostumbrada a cierta normalidad como cualquier otra adolescente, ahora firma autógrafos y es reconocida en todas partes del mundo: “A veces estoy comiendo y alguien se acerca a preguntar si podemos tomarnos una foto. Nada es como antes“, aseguró en entrevista con Vogue.

Y para recordar sus inicios, Rayssa Leal contó cómo fue que se acercó a las patinetas a temprana edad. Si bien es cierto que aspira a mantenerse en la élite del deporte, originalmente quería ser veterinaria y tener su propio consultorio… hasta que apareció su gran pasión.

“A un amigo de mi padre al que le gustan los deportes extremos apareció un día, de la nada, con una patineta. Nunca había visto una e intenté subirme, me equilibré y me sorprendió. ¡Fue amor a primera vista! Mis padres me apoyaron y nunca me detuve“.

Años después y bajo los ojos de millones de personas, Rayssa se adapta a la fama mientras se intenta mantenerse como ella misma. Sus gustos, amistades y familia son una prioridad ante las grandes expectativas que el deporte tiene en ella.