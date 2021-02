Entrevista con Charlyn Corral: “Quiero regresar a la Selección Mexicana”

Hablar del futbol femenil en México se convierte de a poco en una sana y necesaria costumbre. La Liga MX Femenil encuentra a sus primeros nombres propios, tanto en la cancha como en los banquillos. Queda un mundo por recorrer para recortar diferencias en infraestructura y sueldos, pero en México ya se puede hablar de profesionalismo en el futbol femenil y en gran parte a pioneras como Charlyn Corral.

La delantera del Atlético de Madrid creció en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más peligrosos de México, y construyó su propio camino rumbo al profesionalismo a falta de equipos y estructura en México.

Encontró oportunidades en Estados Unidos e incluso en Finlandia hasta llegar a España, donde ha puesto el nombre de México en alto. “A mí me tocó no tener una meta en el futbol. Jugábamos porque nos gustaba, pero era difícil ver esa luz de jugar profesional y vivir de esto”.

Ver en YouTube

Cuando en México se disputó el primer torneo profesional de la Liga MX Femenil, en 2017, Charlyn jugaba su tercera temporada con el Levante y un par de campañas después, el Atlético de Madrid le abrió las puertas. El club cuenta con instalaciones de entrenamiento exclusivas para el equipo femenil.

“Eso es algo muy bueno que tenemos en el Atlético de Madrid. No fue fácil; llevan muchos años de éxito… Siempre quise entrenar en un lugar donde volteara y me sienta profesional”, compartió en Sopitas.com.

El momento más complicado para Charlyn Corral

Tras la reanudación del futbol en España por la pandemia del coronavirus, Charlyn tuvo que parar de nueva cuenta tras sufrir rotura de ligamentos cruzados. Los estudios, además, confirmaron una lesión de menisco, por lo que fue intervenida.

“Es una lesión con la cual vives de cerca, siempre hay una lesión de este tipo en un equipo, pero no era consciente realmente sobre esta lesión. Cuando me hicieron la resonancia magnética lloré y cuando me abrieron me suturaron también el menisco, eso ha hecho que todo sea más lento y doloroso”, comentó.

El regreso a la Selección Mexicana

Corral no juega para la Selección Mexicana desde 2019. Para sorpresa de la propia delantera, el DT Christopher Cuéllar la dejó fuera del equipo que disputó el torneo preolímpico de la Concacaf a inicios del 2020. Un año después, Cuéllar fue cesado para darle paso a Mónica Vergara, quien dejó las puertas abiertas para el regreso de Charlyn, quien desea volver al Tri.

La atacante ha disputado dos Mundiales con el Tri mayor, en los cuales suma cuatro juegos, peor el gol se le ha negado. México nunca ha ganado un partido en Copas del Mundo y Charlyn cree que el destino le tiene guardado algo con la Selección.

“Ahora mismo estoy lesionada y muchas cosas no dependen de mí. Si estuviera sana otra cosa sería. Siempre he dicho que mi trabajo y mi esfuerzo me regresa por si solo a la Selección, pero de querer, sí quiero.

“Es mi país y siempre que he estado fuera me ha dolido, pero vestir la verde siempre me ha motivado y creo que el futbol me tiene algo pendiente, no sé qué, pero ojalá sea con la Selección, pero eso es un premio al esfuerzo y al trabajo, así que espero recuperarme bien para ver qué me dice el destino”, estableció en nuestra dinámica ‘Mito o Realidad’.

¿Retiro en la Liga MX?

Desde el futbol de España, y a un lado otras ligas de élite como la francesa y la alemana, Corral considera que la evolución del futbol femenil en México va por buen camino, pues el nivel crece, las jugadoras se conocen conforme pasan las temporadas y son identificadas, por lo que Charlyn desea retirarse en México.

“Yo lo planeo así, mi gente y yo misma lo queremos. Llevo muchos años fuera, pero tu casa es tu casa, y al final y el hecho de jugar como en los viejos tiempos, cuando era niña, me va a traer buenos recuerdos y claro que me gustaría mucho vivirlo, ojalá todavía falte mucho para mi retiro, pero sé que cómo va creciendo el futbol femenil en México la experiencia será muy bonita y no será nada fácil”, compartió.