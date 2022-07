No sabemos si la historia hubiera sido diferente, pero la realidad es que Charlyn Corral es una de las delanteras con mejor nivel en la Liga MX Femenil y no fue convocada al Premundial de la Concacaf con México. ¿El argumento de Mónica Vergara? Las elegidas la superan en este momento.

Lo que sí es un hecho es que después de dos partidos el Tri no ha podido anotar un solo gol. Jamaica y Haití fueron superiores, así que no habrá Juegos Olímpicos y seguramente nos quedaremos sin Mundial femenil en 2023.

Charlyn Corral está al tanto de la situación a pesar de no formar parte de la convocatoria y la polémica a su alrededor lleva meses latente. La atacante rompió el silencio tras el fracaso y considera que la posible eliminación del Premundial en fase de grupos le duele como a cualquier aficionado.

Foto: Agencia Mexsport

“Nos duele a todos y a todas. La verdad es que es un golpe duro. Como aficionados o jugadoras, estar en un Mundial es el sueño y el saber que ya hay pocas posibilidades obviamente duele, es duro ese golpe para todo México. En lo personal, a mí me encanta representar a mi país, creo que hice todo para estar ahí y no se me dio esa oportunidad“, dijo en entrevista para Fox Sports.

Además, Charlyn Corral expresó que no ha tenido la oportunidad de volver a la Selección Mexicana. Eso sí, Mónica Vergara dice que no se trata de un veto.

“A veces me ha tocado representar a mi país en selección y lo he hecho con todo orgullo; otras veces no se me ha permitido y lo he hecho de otras maneras. Uno siempre intenta representar a su país de la mejor manera. Ahora a seguir trabajando, al final uno solo puede controlar lo que está en sus manos“.

Charlyn Corral espera que el fracaso no afecte a la Liga MX Femenil

Además de dar su opinión sobre la Selección Mexicana, Charlyn Corral habló acerca del impacto que este fracaso puede tener en la Liga MX Femenil. La futbolista de Pachuca espera que no sea muy fuerte, pues al final son dos temas diferentes.

“Yo pienso que la Liga ha crecido mucho, sinceramente de hace unos años para acá. Era casi una Liga juvenil porque no había tantas mayores, se iba iniciando. El nivel ha crecido, también llegan extranjeras, la competitividad aumenta; ojalá no afecte porque se ha dado mucho de qué hablar y lo que ocurrió es un golpe duro para nuestro futbol. Pero hablar de selección y Liga es distinto“, finalizó.

Getty Images