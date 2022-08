La Federación Mexicana de Futbol presentó de manera presencial el nuevo uniforme de visitante de la Selección para el Mundial de Qatar en el Museo Soumaya, de la Ciudad de México, y ahí hizo acto de presencia la mejor jugadora mexicana de la actualidad en la Liga MX Femenil, Charlyn Corral, quien no viste la playera del Tri desde 2019.

Tan cerca y tan lejos. La playera de la Selección Mexicana estaba ahí, y sin embargo, la delantera no la puede portar debido a que ha sido borrada de la Selección pese a su buen rendimiento. Se esperaba su presencia para el Premundial, en el cual México fue eliminado sin puntos y sin goles, por lo que Mónica Vergara fue cesada como estratega del combinado mexicano.

Agencia Mexsport

Charlyn pide que limpieza profunda a la Selección Femenil

No fue incluida ni en la prelista de 60 jugadoras de la Selección Mexicana, lo que confirmó una especie de veto hacia la jugadora originaria de Ecatepec, Estado de México, y tampoco fue llamada en la más reciente lista, ya sin Vergara, por lo que pidió que una vez sellado el fracaso en el Preolímpico, se limpie por completo la estructura de Selecciones Femeniles en la Federación Mexicana de Futbol.

“No hubo acercamiento ni cuando me rompí la rodilla, hay muchas cosas que no me he explicado y que ahora que tristemente no se consiguió el objetivo (calificar al Mundial), lo único que creía o que todo el mundo creyó es volver a empezar de cero y quitar todo eso que ha habido. Para mí este es un momento de que si hay ciertos roces se limpie todo y se empiece a trabajar bien, pero ahí yo no puedo hacer nada, si no lo quieren hacer así, no me queda nada más que seguir trabajando”, dijo la delantera del Pachuca de 30 años de edad.

@CharlynCorral

¿Una jugadora incómoda?

Charlyn expresó su deseo por volver a la Selección, aunque reconoció que puede ser una jugadora incómoda para personas fuera de la cancha, y que tal vez esa sea la razón de su ausencia, sin embargo, la artillera declaró que desconoce a ciencia cierta ese veto.

“Puede ser que sea una jugadora incómoda, eso sí… con mis compañeras no, nunca he tenido problemas con nadie, pero estoy como ustedes: quisiera saber por qué. La vida de un futbolista es corta y a mí siempre me ha encantado representar a mi país, no ha sido fácil recuperarme de una lesión, no ha sido fácil lo que estoy haciendo y que esto no se valore claro que te causa duda”, indicó.

Asimismo, e independientemente de que sea convocada en el futuro o no, Charlyn pidió que se llamen realmente a las mejoras jugadoras a la Selección Mexicana. “Espero que se limpie que se empiece a trabajar bien, y como siempre lo he dicho, la jugadora que esté en Selección tiene que ganárselo, y eso es lo que espero, que se limpie todo, que se empiece desde cero. El futbol es de presente, es de estadísticas, es de lo que aporta una jugadora”, declaró.