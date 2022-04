¿Quiénes son los candidatos finales? Dueños de los Cubs retiran oferta para comprar al Chelsea

¿Se acuerdan que la familia Ricketts, dueña de los Chicago Cubs, quería comprar al Chelsea? Pues que dice su mamá que siempre no. El consorcio estadounidense se retiró de la contienda para hacerse del club de la Premier League, el cual fue manejado por el ruso Roman Abramovich por casi dos décadas.

El gobierno británico ha manejado al club de Londres desde que impuso sanciones a Abramovich por sus nexos con Vladimir Putin, con motivo de los ataques e invasión de Rusia a Ucrania, y después de buscar compradores ha cerrado el proceso, de modo que no habrá más candidatos ni ofertas.

¿Por qué se retiraron los dueños de los Cubs?

La familia Ricketts era el principal grupo para comprar al equipo británico, sin embargo no presentó una oferta final, para la cual tenían hasta el jueves 14 de abril ante el banco comercial de Nueva York Raine Group, por lo que se retiró de la contienda.

De acuerdo con Four Four Two, la familia Ricketts y su socios, los empresarios multimillonarios, Ken Griffin y Dan Gilbert, no se pusieron de acuerdo para presentar la composición final de su oferta.

“El grupo Ricketts-Griffin-Gilbert ha decidido, después de una cuidadosa consideración, no presentar una oferta final por el Chelsea FC”, indicaron los Ricketts en un comunicado.

El retiro de este consorcio, sin embargo, no tiene relación con las protestas de aficionados del Chelsea, que reprobaban a los Ricketts por antecedentes racistas.

Quedan tres candidatos para comprar al Chelsea

De esta manera, el gobierno británico sólo contará con tres candidatos finales con sus respectivas ofertas, una vez superado el corte.

El primer candidato es el estadounidense Steven Pangliuca, quien además de ser dueño de los Boston Celtics de la NBA, también cuenta con experiencia en el futbol de Europa, pues también es dueño del Atalanta, de la Serie A.

La segunda opción es el también estadounidense Todd Boehly, quien es dueño de Los Angeles Dodgers, de la MLB, y quien parte como favorito, pues su fortuna está valuada en seis mil millones de euros. Boehly, ya intentó comprar al Chelsea en 2018 al presentar una oferta por más de dos mil 500 millones, pero en ese entonces la oferta fue rechazada.

El tercer candidato es Martin Broughton, el único británico en la lista, quien ha fungido como presidente de British Airways y cuenta con experiencia en el manejo de clubes, pues fue presidente del Liverpool, lo cual no agrada del todo a los seguidores Blues.

De esta manera, Chelsea conocerá muy pronto a sus nuevos dueños, que comenzarán una nueva era, sin Abramovich.