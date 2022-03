¡Regresa el hijo pródigo! Christian Eriksen vuelve con Dinamarca 9 meses después

Aquel 12 de junio jamás se podrá borrar de la memoria de Christian Eriksen, los aficionados daneses (y de todo el mundo) y de toda la Selección de Dinamarca. Fue un hecho traumático, que afortunadamente no pasó a mayores por la rápida intervención se Simon Kjaer y el cuerpo médico.

Dinamarca enfrentaba a Finlandia en la Euro 2020 y un par de minutos antes del medio tiempo, Christian Eriksen se desplomó en el terreno de juego. Sus compañeros de inmediato fueron a revisar su condición, Simon Kjaer fue de los primeros en tomar acciones, e lo que llegaban los médicos del estadio.

Fueron minutos llenos de agonía, los jugadores de Dinamarca formaron una muralla alrededor de Christian Eriksen para que no se vieran imágenes de todo el suceso. El silencio de todos los aficionados tomó protagonismo y unos minutos después, el mediocampista fue llevado al hospital.

Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco y, de hecho, dejó este mundo por casi cinco minutos, pero el excelente trabajo de sus compañeros de selección y del cuerpo médico, lo trajeron de vuelta, pero se hablaba de que tendría que dejar el futbol profesional para siempre.

Después de recuperarse satisfactoriamente y antes de pensar en jugar futbol, comenzó una recuperación en la que le fue puesto un aparato llamado DCI, que lo ayuda a enviar descargas eléctricas al corazón en caso de detectar una arritmia, pero desafortunadamente para él, este aparato lo alejó de su club en aquel momento, el Inter de Milan.

Adiós a su carrera en el Inter y nuevo equipo

Debido a leyes en el futbol italiano, Christian Eriksen no pudo regresar con el Inter, pues en el país de la bota no se permite jugar con el aparato DCI y comenzó a entrenar con varios equipos antes de oficializar su fichaje con el Brentford de la Premier League, porque no en todas está prohibido jugar con el aparato que tiene.

Ocho meses después de su incidente en la Euro 2020, el danés regresó a las canchas con el Brentford y mencionó: “Soy un hombre feliz“. Partidos después ayudaría con un par de asistencias a su equipo para conseguir la victoria y llegó la noticia que todos los fans y principalmente el danés esperaba.

Regreso a la Selección de Dinamarca

Nueve meses después, Christian Eriksen volverá a ponerse la camiseta de su país, aquella que lo vio desplomarse y luchar por su vida en la Eurocopa. En una publicación de redes sociales se confirmó el regreso del mediocampista.

Vestirá la playera de la Selección de Dinamarca para un par de amistosos contra Países Bajos y Serbia en esta fecha FIFA. A falta de nueve meses para la Copa del Mundo, Christian Eriksen tendrá la oportunidad de recuperar nivel y estar con su país en Qatar 2022.