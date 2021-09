Cinco razones por las que tienes que ver a Tom Brady de regreso en Foxborough contra los Patriots

Antes del kickoff de la temporada de la NFL, se sabía que sería una campaña sumamente especial. Más partidos que nunca en este 2021 y un partido más que especial, el regreso de Tom Brady a Foxborough para enfrentar a los Patriots de Bill Belichick.

Sí, Tom Brady regresaría a la que fue su casa por más de 15 años, el estadio de los Patriots, a los que enfrentará por primera vez desde que se fue en 2019. La temporada pasada, no se vieron las caras, pero en este 2021, el calendario tiene el 3 de octubre como la fecha marcada.

Bill Belichick verá como el QB que el moldeó, vuelve a casa como el hijo prodigo. ¿Cómo lo recibirá la afición de los Patriots? Sin duda, podemos hablar que el partido Buccaneers vs Patriots o también conocido como Tom Brady vs Patriots, es uno de los más esperados en la historia.

La expectación que genera este partido, sólo podría ser comparable con un juego de Super Bowl, porque son tan pocas veces en la historia que sucede que un QB que hizo grande a una franquicia, se va y vuelve a jugar en ese estadio, pero como rival.

5 razones por las que tienes que ver a Tom Brady de regreso al estadio de los Patriots

Las contradicciones de su salida de los Patriots

2019 fue el año en que el corazón de todos los aficionados de los Patriots se rompió al enterarse que Tom Brady ya no seguiría en el equipo, algo que parecía imposible porque la relación entre Tom Brady y Bill Belichick, lucía inquebrantable, pero ninguna relación es eterna.

Bill Belichick se sintió cuando Tom Brady se fue de los Patriots, así lo demostró en una entrevista para el programa Greg Hill show de WEEI: “Miró sus opciones y tomó una decisión. No éramos una opción tan buena como Tampa. Tendrías que preguntarle sobre todo eso, pero no se trataba de no quererlo, eso es seguro“.

Esta declaración del entrenador en jefe de los Patriots habla de que Tom Brady desechó la posibilidad de seguir con el equipo de su vida. Pero ojo acá, que gente cercana al mariscal de campo, niegan el hecho de existiera esta buena relación entre Belichick y Brady.

El padre de Tom Brady dijo en entrevista para Mass Live: “Era bastante obvio que el régimen Patriot sintió que era hora de que él siguiera adelante. Belichick quería que saliera por la puerta” y a estas declaraciones se suman las de Alex Guerrero también en entrevista.

Guerrero menciona que la forma en la Belichick trataba a Tom Brady nunca evolucionó, aunque según el entrenador en jefe, la relación era buena entre ellos. ¿Cuál es la verdad? Sólo los protagonistas lo saben y tal vez algún día conoceremos lo que en realidad sucedió o no, pero es una de las razones para ver el partido.

Tom Brady podría romper un récord histórico en la NFL

Un buen día para hacer historia y por si le faltaba algo de morbo a este partido, Tom Brady podría conseguir una marca histórica ante los Patriots. No sabemos si eso es bueno o malo para los fanáticos, pero seguramente en el partido se convertirá en el líder pasador de toda la historia.

Tom Brady se encuentra en la segunda posición en el listado de los QB con más yardas por pase en la historia de la NFL, pero ese puesto de segundo lugar no le gusta a Brady, por lo que sólo necesita 67 yardas para superar a Drew Brees.

No parece que serán difíciles de conseguir, aunque seguramente la defensiva de los Patriots salga con la encomienda de no dejar desplegar su mejor juego a Tom Brady. Lo que sí es seguro, es que la marca que podría conseguir el QB es un ingrediente más para ver el partido contra los Patriots.

Los medios de comunicación saben de la importancia del partido

Si alguien sabe de corazones rotos, es la cantante Adele y lo ha demostrado en cada uno de sus discos. La cadena NBC lanzó un promocional del partido, pues ellos tendrán la transmisión para los Estados Unidos y utilizaron una canción de la británica para el video. Son unos genios.

“Hello”, canción del disco 25 de Adele, fue la que decidieron usar para el regreso de Tom Brady a Foxborough para enfrentar a los Patriots y el comercial es absolutamente disfrutable por donde lo mires, obviamente se centraron en Tom Brady y Bill Belichick, no podía ser de otra manera.

Tom Brady está ansioso por regresar al Gillette Stadium

“Probablemente sea la última vez en mi carrera“, fueron las palabras de Tom Brady en una entrevista con Jim Gray para la radio SiriusXM en el programa Mad Dog Sports y eso podría ser verdad porque tanto el QB, como los Pats y la misma NFL no sabe si habrá nuevamente un partido entre los Patriots y los Buccaneers.

“Tengo mucha familiaridad jugando en el estadio. Sabes, primero tenemos que llegar al campo de entrenamiento y ver dónde vamos a estar y luego pasar las primeras tres semanas del año, pero yo estoy seguro de que será una gran oportunidad para mí volver a un lugar que conozco tan bien como cualquiera. Será un gran día para el football“, dijo en entrevista para Karen Guregian del Boston Herald.

Tom Brady conoce a la perfección el Gillette Stadium, 20 años estuvo en ese estadio y sabe perfectamente a lo que se enfrentará no sólo en cuanto al terreno de juego, sino en el clima y los aficionados. Una pequeña ventaja para Tom Brady y una razón más para no perderte el partido.

El regreso más esperado, superando incluso el de Joe Montana

Joe Montana paso la mayor parte de su carrera en los 49ers e hizo del equipo, una franquicia ganadora y se convirtió en leyenda, pero cuando se fue de San Francisco, no terminó su carrera, sino que fue a otro equipo y fueron los Chiefs de Kansas City.

Inevitablemente, Kansas y San Francisco se vieron las caras nuevamente y Joe Montana estaba al mando de los Chiefs, aunque había una pequeña diferencia, pues el juego fue en Kansas, por lo que convierte a Tom Brady vs Patriots, en el regreso más esperado.

Tom Brady tendrá la posibilidad de enfrentar a los Patriots en Foxborough, algo sólo se podrá dar una vez en la historia de la NFL, esto hace que sea el partido más esperado de la temporada regular, será un partido sin precedentes.