Cinthya Peraza, la campeona de la Homeless World Cup que llegó al ‘Tri’ Femenil

El nuevo proceso de la Selección Mexicana Femenil nos ha brindado oportunidades de ver a jugadoras de experiencia, pero también nuevos rostros. La Liga MX Femenil permite el desarrollo de las futbolistas que poco a poco se consolidan como elementos muy fuertes. Este es el caso Cinthya Peraza con Santos.

Hoy es capitana y dueña del mediocampo de las Guerreras, pero no todo fue tan fácil. Cuando la futbolista acudió a las visorias de diferentes equipos, estos no la seleccionaron en sus filtros para formar parte de sus planteles por su edad.

Cinthya Peraza tiene 28 años y desde sus inicios, la Liga MX Femenil contó con límites de edad. Un ejemplo, solo poder registrar a 4 jugadoras con más de 23 años. Esta limitante quedó atrás con mucha paciencia y esfuerzo, claves para que la carrera deportiva de la mazatleca despegara en Torreón.

Cinthya Peraza y un difícil camino a la Liga MX Femenil

Nacida en Mazatlán, Cinthya Peraza se acercó al futbol a través de su hermano. Las invitaciones a jugar con sus amigos no solo mostraron las grandes capacidades de la ahora profesional con el balón, sino que también comenzó a dedicarle mayor tiempo al deporte. Lo que era un hobbie en la secundaria y en años siguientes, tomó mejor forma en la universidad.

En 2016 se abrió la posibilidad de cumplir sueños en la Liga MX Femenil, pero como ya decíamos, hubo más rechazos que puertas abiertas. Eso sí, Peraza siempre agradeció que los especialistas fueran honestos y le indicaran en qué debía concentrarse para mejorar.

“Solamente participaba en eventos universitarios, estudiando la carrera de Educación Física. Después de abrió la bendita Liga, le digo yo. Me tocó ir a pedir oportunidades pero no se dio y más allá de que no me la dieran, creo que yo no estaba en el momento indicado, trabajé en mis debilidades. Hubiera sido injusto quedarme si no era la mejor“, dijo en entrevista con TUDN.

Solo un año después se dio la posibilidad de jugar la Homeless World Cup. En español conocida como Copa Mundial de Futbol Calle, es un torneo que se organiza desde 2003. Su objetivo principal es crear un impacto social en jugadores, organizadores, voluntarios y espectadores. Por ello, cuenta con alto reconocimiento a nivel internacional.

La edición de 2017 se llevó a cabo en Oslo y el equipo femenil mexicano contó con Cinthya Peraza en sus filas. Más de 15 goles anotados en la competencia y un par de asistencias en la Final confirmaron el talento de la mediocampista. En aquel torneo también portó el gafete de capitana y el ‘Tri’ regresó a casa con el título en las manos.

El trabajo continuó hasta finales de 2018, cuando la mediocampista logró abrir la puerta que tanto anhelaba.

¿Cómo le ha ido a Peraza con Santos?

Cinthya Peraza firmó contrato con Santos Femenil en diciembre de 2018, por lo que el Clausura 2019 fue su primer torneo en la Liga MX Femenil. Desde entonces ha disputado 90 partidos oficiales y anotado 30 goles.

Las estadísticas hablan por sí solas, pero la mediocampista es una auténtica líder en el terreno de juego. Y claro, sus grandes actuaciones en los últimos encuentros la llevaron a los reflectores de Selección Mexicana. La Fecha FIFA para enfrentar a Argentina representa su primera convocatoria y se espera que a la larga se adueñe de la posición.