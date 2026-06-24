Lo que necesitas saber: Quien termine primero del Grupo K, podría enfrentarse a Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

¡Vamos, Colombia! Cuando se realizó el sorteo del Mundial 2026, todos pensamos que Portugal se llevaría sin problema el Grupo K; hasta nos frotamos las manos viendo el posible cruce con la Argentina de Messi.

Pero qué agradable es que nos cambien los planes con buen futbol, como lo hace Colombia. Vencieron a República Democrática del Congo y, con eso, llegan con ventaja al duelo final ante CR7 y compañía.

Foto: Mexsport

Un afortunado gol bastó para que Colombia venciera a RD del Congo

Los sudamericanos nuevamente jugaron en casa, ya que Guadalajara se pintó de amarillo tal como pasó con la Ciudad de México en su primer partido. Pero República del Congo otra vez opuso una gran resistencia y el arquero Lionel Mpasi pintaba para figura del partido.

La fortuna le sonrió esta vez a Colombia, pues si no fuera porque uno de sus defensas le movió gacho la pelota, Mpasi hubiera detenido también el disparo de Daniel Muñoz que terminó colándose a las redes.

A Colombia le basta un empate con Portugal para ser primero de grupo en el Mundial 2026

Con sus triunfos, Colombia llega al juegazo contra Portugal con 6 puntos , mientras que los lusitanos tienen 4 luego de no poder con los Leopardos en su debut.

Por eso, mientras Colombia no pierda, terminará como primera de grupo y esperaría a uno de los mejores terceros. ¿Pronósticos para ese duelo? Busca un buen lugar para verlo porque seguro será uno de los mejores partidos de todo el Mundial.

Y obvio, agéndalo: El Colombia vs Portugal se juega el sábado 27 de junio a las 17:30 horas (revisa AQUÍ si va por televisión abierta).