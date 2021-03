Conor McGregor incrementa multimillonaria fortuna gracias a empresa mexicana

No todo puede ser malo en estos momentos para Conor McGregor, sí fue noqueado espectacularmente en su última pelea y sí se aleja cada vez más de los campeonatos en UFC, pero, aunque sea un rayito (por no decir rayote) de luz aparece en su cuenta de banco.

Su marca de whisky, a diferencia de sus últimas peleas, va al alza y le ha dejado ganancias millonarias, mucho más que sus propias peleas y hay que tener en cuenta que gana más que cualquier otro peleador dentro de la UFC, así que gran parte de su fortuna viene gracias a su bebida.

Proper no. Twelve es el nombre de la marca de whisky, vio la luz en 2018 e importado al mundo por Eire Born Spirits (EBS), compañía que co creo Conor McGregor y ahora y ahora ya no es de su propiedad, decidió vender las acciones que tenía de EBS.

Becle, empresa mexicana, más conocida por realizar el tequila José Cuervo ejerció la opción de comprar el 51% de las acciones de Eire Born Spirits que le restaban. En primera instancia tenían el 20% de acciones, subieron a 49% y ahora a comprar la marca en su totalidad.

¿Cuánto podría ganar Conor McGregor con esta venta?

En cuanto se oficialice la compra de la marca por Becle, Conor McGregor será aún más millonario de lo que era, pero el cheque no sería exclusivamente para él, tendría que compartirlo con su manager y co fundador de EBS, Audie Attar.

Según Irish Mirror, la cantidad que recibirían a cuenta del 51% de las acciones restantes sería de 130 millones de dólares, que, si lo ponemos a un plan más terrenal, si esa cantidad se puede pensar que lo es, serían unos 2,756,626,600.00 (una cantidad que ni en sueños habríamos imaginado).

Conor McGregor cerraría un año muy lucrativo para él, ya que esta cantidad mencionada por la venta de Proper No. Twelve más los 20 millones de dólares que ganó en su última pelea ante Dustin Poirier, le generaría un año de muchos billetes verdes y aun no estamos ni a un cuarto del año.