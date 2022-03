“Típico de ellos”: La crítica de Carlos Sainz a Mercedes por los halagos de George Russell a Ferrari

El regreso de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y a pesar de que es difícil dar pronósticos sobre qué equipos dominarán la temporada, los mismos pilotos ya candidatean a sus favoritos… o eso nos quieren hacer creer. Carlos Sainz aseguró que no le cree ni tantito a George Russell cuando apuesta por un mejor desempeño de Ferrari y prefirió ‘darle por su lado’.

El español se refiere a las declaraciones del ex de Williams tras el primer día de test en Baréin. Russell declaró que Ferrari parece el equipo más fuerte y sólido con baja carga de combustible; sin embargo, Sainz prefiere no hacer caso a sus comentarios porque considera que esta es la forma en que Mercedes busca quitarse cierta presión de cara a la primera carrera del año.

“Creo que es típico de Mercedes y típico de George. Solo emocionan a los demás y luego llegan a la primera carrera para arrasar en la competencia, lo cual también es típico. Si fuera mi primer año tal vez les creería, pero lo han hecho durante cinco o seis años; siguen actuando durante la primera carrera“.

“Como se pueden imaginar, no creo mucho en sus comentarios. En los datos también podemos ver lo que están haciendo, así que no voy a decir mucho“, dijo Sainz según la Fórmula 1.

Y es que si bien es cierto que Ferrari lució bien desde Barcelona, Carlos Sainz y Charles Leclerc no se adelantan. Asimismo, hubo sorpresa este viernes 11 de marzo, con Kevin Magnussen y Haas llevándose el mejor tiempo.

Con el Gran Premio de Baréin a poco más de una semana de distancia, Carlos Sainz apostó por aprovechar sus vueltas en la pista como si fueran una carrera. Esto provocó que nos regalara una batalla con Max Verstappen, pero sus conclusiones todavía son vagas. Eso sí, el madrileño asegura que todos los equipos están en la misma situación.

“Por ahora no hay mucha confianza porque todavía estamos revisando nuestros planes. Estamos revisando las cosas que queremos probar antes de la carrera y todavía es difícil saber en dónde están todos. Es complicado sacar conclusiones de Baréin porque una hora lo cambia todo. La dirección puede significar que una esquina sea muy fácil o que la temperatura de la pista cambie“, sentenció el español, que terminó quinto en el campeonato de pilotos de 2021.

