¡Que no se te pase! ¿Cuándo compite Alexa Moreno contra Simone Biles en Tokio 2020?

La mexicana Alexa Moreno cumplió con su objetivo principal en Tokio 2020, pues se calificó a la final de la prueba de salto de caballo, y tendrá como una de sus oponentes nada más ni nada menos que a Simone Biles, la mejor gimnasta del momento y quien amenaza con llevarse cinco medallas de Tokio, como en Río 2016.

Alexa Moreno ingresó entre las ocho mejores durante la ronda eliminatoria luego de obtener una puntuación de 14.833, con los cuales finalizó en el séptimo sitio. Simone Biles terminó en el primer sitio con 15.183, por lo que parte como favorita para obtener el oro en la prueba.

Alexa, sin embargo, no calificó a las finales del resto de los aparatos y ni el All Around, por lo que a partir de ahora se enfoca en la especialidad de salto de caballo.

¿Cuándo compite Alexa Moreno contra Simone Biles?

Alexa Moreno volverá a competir el próximo domingo 1 de agosto muy tempranito, pues la final de salto de caballo está programada para comenzar a la 1:45 de la mañana, tiempo del centro de México.

La transmisión en vivo correrá a cargo de Marca Claro, Claro Sports (Youtube), así como Azteca 7 y Canal 5, que suelen dividir sus transmisiones para cubrir la mayor parte de eventos al mismo tiempo.

¿Quiénes más compiten?

En la prueba por las medallas se clasificaron dos estadounidenses, dos representantes del equipo de refugiados, una brasileña, una canadiense y una coreana.

Por aquí te dejamos los nombres de las ocho finalistas y la puntuación con la cual avanzaron a esta instancia.

1. Simone Biles (Estados Unidos): 15.183

2. Jade Carey (Estados Unidos): 15.166

3. Rebeca Andrade (Brasil): 15.100

4. Seojeong Yeo (Corea del Sur): 14.800

5. Shallon Olsen (Canadá): 14.699

6. Lilia Akhaimova (Refugiados): 14.699

7. Alexa Moreno (México): 14.633

8. Angelina Melnikova (Refugiados): 14.616