Lo que necesitas saber: El Campeón del Mundial 2026 ganó ocho millones de dólares más que en la edición de Qatar 2022

España es Campeón del Mundo y eso no solo alimenta el orgullo de esta selección, sino que también se van a llenar las cuentas bancarias de su federación porque se van forrar de billetes con el premio económico que entregará FIFA.

La Selección de España venció 1-0 a Argentina en tiempo extra, gracias a un gol de Ferrán Torres, y con ello el equipo ibérico consumó su segunda Copa del Mundo, 16 años después de haber ganado el primero en Sudáfrica 2010.

El Mundial 2026 ha pasado a la historia como el más grande de todos los tiempos, pues hay que recordar que para esta edición incrementó el número de participantes y el número de partidos, así que también incrementa el billete que se lleva el campeón.

Ferrán Torres hizo el gol de España / Mexsport

¿Cuánto dinero ganó Argentina España por ganar el Mundial 2026?

La Selección de Argentina España ganó 50 millones de dólares por haber ganado el Mundial 2026, lo cual representa un aumento de ocho millones respecto a lo que ganó Argentina por conquistar el Mundial de Qatar 2022.

En dicha edición la Selección de Argentina obtuvo un premio de 42 millones de dólares y ahora se sabe que ese fue depositado en una cuenta que se inventó la AFA nueve días antes de la final y ahora se investiga el destino y uso de este dinero porque hay cosas irregulares, pero bueno, esa es otra historia.

Messi Campeón del Mundo en Qatar 2022 / Mexsport

¿Cuánto dinero gana el subcampeón del Mundo?

Ser subcampeón del Mundo no es mal negocio. Para esta edición, el subcampeón se embolsará 33 millones de dólares, tres más de lo que se llevó Francia tras perder la Final de Qatar 2022.