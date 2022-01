¡Adiós vaquero! Los 49ers y los memes despachan a Dallas Cowboys con todo y Dak Prescott

Amigos de los Dallas Cowboys, si creía que este año sería el bueno para los Vaqueros, tenemos malas noticias. Los San Francisco 49ers dieron la campanada en en el AT&T Stadium, de modo que esto ha sido todo para la franquicia de la estrella solitaria y lo que resta de los playoffs y Super Bowl lo tendrán que ver desde la tele.

Y gran parte de los pecados de Dallas tuvieron que ver con las yardas en castigos. El equipo texano ha perdido más de mil yardas a lo largo de la temporada, lo cual resultó especialmente frustrante a la hora de la verdad. Tan sólo este partidos se contaron más de 15 castigos.

Desde 2018, los Cowboys no están en la ronda divisional y esta era una buena oportunidad para volver, pues después de una temporada regular positiva, jugaron la serie de comodines ante San Francisco en casa, por lo que estaba todo en la mesa.

Sin embargo, Dak Prescott tardó en meterse en el juego y los 49ers encontraron el tesoro por tierra. Elijah Mitchell llegó a tierra prometida y Robbie Gould aportó dos goles de campo para un 13-0 en el inicio del segundo cuarto.

Prescott encontró a Amari Cooper en el segundo cuarto y le puso cifras a la pizarra, pero San Francisco encontró una avenida en el tercer cuarto por la cual Deebo Samuel llegó a la zona de anotación.

