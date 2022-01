Bob Esponja y mucho slime: Checa la espectacular transmisión del 49ers vs Cowboys de la NFL y Nickelodeon

¡Genios! Nickelodeon y la NFL lo volvieron a hacer: nos regalaron una transmisión de otro mundo durante el 49ers vs Cowboys de la ronda de comodín. Los personajes de este reconocido canal se dieron cita en el AT&T Stadium y el resultado es el sueño de muchos.

Esta no es la primera vez que Nickelodeon y la NFL se unen para regalarnos una transmisión espectacular. Todo comenzó en enero de 2021 con el juego de comodines entre Saints y Bears. Bob Esponja robó cámara en todo momento y el slime voló por todos lados en cada anotación.

Sin embargo, el plato fuerte de este proyecto llegó en el Super Bowl. El duelo que protagonizaron Chiefs y Buccaneers también contó con Bob Esponja y compañía. Patricio, Calamardo, Arenita e incluso Don Cangrejo se prepararon como nosotros para un evento inolvidable.

Hold on to your squarepants, our #NickWildCard game is starting and you’re not gonna want to miss it! 💚 pic.twitter.com/wYVvgRHWrC

— Nickelodeon (@Nickelodeon) January 16, 2022