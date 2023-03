En España traen una fiesta con aquello de los arbitrajes con el caso del Barcelona y Negreira, que ha provocado la reacción de los otros equipos y de la fiscalía de España, que ya interpuso una denuncia, que tiene contra las cuerdas a los expresidentes blaugranas, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, pero ahora algunos exárbitros han salido a defenderse, como el caso de Eduardo Iturralde.

El arbitraje español ha quedado manchado con el caso Negreira, quien recibió al menos siete millones de euros directamente del Barcelona por “asesorías”, y en todo este proceso de investigación, el Real Madrid puso un granito de arena al publicar un video contra el exárbitro Clos Gómez, a quien acusó de haber perjudicado a los merengues en cada una de sus apariciones.

La denuncia contra Florentino Pérez

Este video ha molestado a Iturralde, quien ahora trabaja como analista en la televisión española y el domingo 12 de marzo salió en defensa del gremio arbitral y le tiró al Real Madrid al asegurar que en la temporada 2010-11, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo quiso encerrar en una habitación tras solicitarle un arbitraje justo.

“En un partido 6-1 al Deportivo, acaba el partido, salimos del campo y los asistentes salen conmigo. Hay una persona que me mete en una habitación y me dice: ‘Solo les pido que me piten igual que al Barça‘. Me quiso meter solo en la habitación, pero le dije que no. A la media hora ya lo sabía el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Lo puse en conocimiento, me parecía muy grave, pero ahí quedó. No hubo nada.

Getty Images

“Como los del Real Madrid TV son buenos periodistas, que investiguen. Les voy a facilitar el trabajo: que empiecen desde arriba. El que me metió en una habitación fue Florentino Pérez. No me tengo que esconder. Hay un informe del CTA, porque lo puse en conocimiento. Para que vean lo que es presionar. No me voy a esconder. No hay ningún árbitro corrupto”, dijo Iturralde.