El drama de 49ers en tiempo extra y los memes en lo mejor de la semana 14 de NFL

De a poco se está cocinando la postemporada en la NFL y algunos equipos están luchando contra viento y marea para llegar a playoffs. Es el caso de los 49ers, que sacaron las uñas a más no poder para no alejarse de los puestos de comodín en su división en el partido contra Bengals.

Con una competencia inalcanzable como son los Cardinals en la división Oeste, no pueden dejar pasar cada oportunidad que tienen semana a semana, pues esperan un descalabro de los Rams para poder escalar en la escalera por el comodín.

Ante Bengals tenían una dura prueba, aunque el equipo de Cincinnati es uno de esos llamados gitanos en la NFL, porque te entregan un partido bueno y otro malo, afortunadamente para 49ers, estos Bengals fueron más del segundo.

Pero toda la afición de los 49ers y en especial Jimmy Garoppolo le tiene mucho que agradecer a George Kittle, porque sin el ala cerrada, el triunfo no hubiera sido posible. Kittle sigue siendo determinante para San Francisco y sus aspiraciones de postemporada.

Lo mejor de la semana 14 de NFL

Tom Brady y su paternidad sobre Bills

Cuando los Bills ven a Tom Brady, se ponen a temblar en todo sentido. Nadie en la NFL les ha causado tantas pesadillas por tantos años como el QB de los Buccaneers. Fueron muchos años en los que Brady atormentó a Buffalo como rival divisional.

Esta semana 14, Buccaneers enfrentó a los Bills y como ya es seguro, Tom Brady venció a Buffalo, aunque le costó un poquitín de trabajo. Tuvo que ser en los tiempos extras, un pase del GOAT de la NFL para Breshad Perriman sentenció el encuentro.

TOM BRADY TO BRESHAD PERRIMAN FOR THE WALK-OFF WIN 🔥 TD pass No. 7️⃣0️⃣0️⃣ for Brady! (via @NFL)pic.twitter.com/1kqCYtwd7E — SportsCenter (@SportsCenter) December 13, 2021

Tom Brady y un nuevo récord en la NFL

En esta vida hay tres cosas seguras: pagar impuestos, la muerte y que Tom Brady romperá todos los récords posibles como QB. Ya tiene varios con su nombre escrito en letras doradas y los que restan, están a punto de caer a pies del GOAT.

Contra Bills, Tom Brady llegó a una nueva marca como QB en la NFL y se trata de más pases de anotación en la historia. El pase de anotación para Breshad Perriman contra los Bills, no sólo significó el triunfo sino ser el 700 de Tom Brady y un nuevo récord.

Tom Bradys game winner to Breshad Perriman made him the 91st different player to catch a Brady TD pass. 91 👀 pic.twitter.com/Q1l8vmSXtJ — Boston 🎄Mike ⛄️ (@boston_sp0rts20) December 13, 2021

Chiefs pasa por encima de Raiders

Los famosos ‘Malosos’ no habían tenido tan mala temporada, a pesar de todos los escándalos extra cancha y los Chiefs también habían tenido sus altibajos, así que, se hubiera pensado en un duelo parejo… pero el hubiera no existe.

Patrick Mahomes y la ofensiva de los Chiefs se encargaron de acabar con los Raiders, los aplastaron por 48 a 9 con anotaciones de pase, carrera y, por si fuera poco, en la primera jugada del partido, Kansas City le regresó la patada hasta la zona de anotación.

Se acaba el sueño de los Lions

Aunque es difícil de pensar, antes de esta jornada era posible que los Lions tuvieran alguna esperanza de colarse a la postemporada, con todo y la victoria de los Vikings el jueves por la noche. Pero todo se esfumó para ellos y regresaron a la cruda realidad.

Básicamente para pensar en postemporada, tenían que ganar todos los partidos restantes y no sucedió. Broncos fue un rival sumamente complicado y que también busca un puestecito en playoffs, así que, salió con todo a comerse a los Lions y los regreso a las derrotas.

Durante el partido, los Broncos le rindieron homenaje a Demaryius Thomas, quien falleció la semana pasada.

En homenaje a #DemaryiusThomas, #BroncosCountry inició el juego de hoy con sólo 10 jugadores en el campo. Detroit #Lions declinó el castigo.#DETvsDENpic.twitter.com/y9lKP50dUv — Estadísticas NFL (@EstadisticasNFL) December 13, 2021

Un espectáculo el Packers vs Bears

Posiblemente los Bears no eran el mejor enfrentamiento para los Packers, que han demostrado ser de los mejores equipos de toda la NFL. Así que, cuando llegó la hora del juego, nadie pensaba que podía ser un auténtico partidazo, pero lo fue.

75 puntos en total fueron los que hicieron ambos equipos, la victoria fue para Aaron Rodgers, pero eso no quiere decir que no les costó trabajo. De hecho, por varios minutos del encuentro fueron superados por Chicago, pero la maestría de Rodgers, Adamas y Jones salió a relucir.

Rodgers confirma ser el dueño de los Bears 🔥 Se terminó el Sunday Night Football, Osos dio mucha más pelea de lo esperado, a la mitad lo ganaban, pero cuando Packers jugó al 100%, les pasó por encima. Ya cámbienle a la final del Atlas 🥵 pic.twitter.com/DgtoG6AnYM — Locos por la NFL (@Locos_nfl) December 13, 2021

Los memes de la semana 14

Resultados de la semana 14 de NFL

Vikings 36-28 Steelers

Panthers 21-29 Falcons

Browns 24-22 Ravens

Texans 13-33 Seahawks

Chiefs 48-9 Raiders

Jets 9-30 Saints

Titans 20-0 Jaguars

Washington Football Team 20-27 Cowboys

Broncos 38-10 Lions

Chargers 37-21 Giants

Bengals 23-26 49ers (en tiempo extra)

Buccaneers 33-27 Bills (en tiempo extra)

Packers 45-30 Bears