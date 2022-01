Sin Djokovic, ¿quiénes son los favoritos para ganar el Australian Open?

¿Y ahora? La deportación de Novak Djokovic y la cancelación de su visa provocarán que no pueda jugar el Australian Open 2022, por lo que se abre una lista de posibilidades para apostar por un nuevo campeón. Las ausencias se notarán también en la rama femenil; no obstante, en la ATP no contaremos con otros nombres como Roger Federer y Dominic Thiem.

A excepción de Nadal, se trata de los cuatro tenistas que complementan el Top 5 en el ranking de la ATP, pero que lleguen como favoritos al primer Grand Slam del año pasa por muchos más argumentos que estas estadísticas. Así que ahora sí, checa la lista de candidatos a llevarse esta edición del Australian Open:

A pesar de que tuvo un 2021 muy complicado y mermado por las lesiones, Rafa Nadal siempre será uno de los candidatos más fuertes en los torneos de Grand Slam. El español tiene una oportunidad de oro para convertirse en el único tenista (de rama varonil) con 21 títulos en los ‘Cuatro Grandes’.

Esta es la primera vez en la carrera de Nadal que disputa un Grand Slam sin Djokovic y sin Federer. Antes se enfrentaba al suizo, con quien creó una rivalidad que hasta la fecha disfrutamos, o bien encontraba al serbio en el camino. Como dicen por ahí, es ahora o nunca para despegarse y obtener su segundo título en Australia.

Medvedev superó a Novak Djokovic en la Final del US Open 2021 por 6-4, 6-4 y 6-4. Un resultado que iba contra muchos pronósticos, pero que demostró que está preparado para pelear de tú a tú con el ‘Big 3’. El año pasado también alcanzó el partido definitivo en Australia, aunque cayó en tres sets ante ‘Nole’.

Además, el ruso podría convertirse en número uno del mundo. En este momento, la diferencia con Djokovic en el ranking de la ATP es de 2 mil 080 puntos. Al no poder defender su corona en el Australian Open, el serbio perderá 2 mil unidades en automático y si Medvedev clasifica a tercera ronda, sumaría 90 puntos para ponerse en ventaja.

El alemán también tiene una oportunidad de oro para conseguir su primer título de Grand Slam. Finalista en el US Open de 2020 y semifinalista en el Australian Open del mismo año, no ha podido dar el salto que lo coloque cerca de la élite del tenis.

Sin embargo, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se perfila como uno de los favoritos para todo 2022, así como para encabezar a la ‘Next Gen’ en los próximos años.

No lo decimos nosotros, lo dice la Federación Internacional de Tenis. Sin Novak Djokovic como mejor sembrado en el Australian Open, el primer favorito del torneo sería el ruso Rublev. Quinto en el ranking de la ATP, se recuperó recientemente de COVID-19.

El cuadro genera un sinfín de posibilidades, pero si todo sale conforme lo esperado Rublev enfrentaría a su compatriota Medvedev en cuartos de final.

Tsitsipas se ganó el corazón de todos los mexicanos en su última visita a Acapulco y ahora apunta a su segunda final de Grand Slam. Si bien es cierto que se le dan las canchas de arcilla, en cancha dura del Australian Open ya alcanzó las semifinales en 2019 y 2021.

El griego enfrentaría a otro de los contendientes fuertes en unos hipotéticos cuartos de final: el noruego Casper Ruud.

