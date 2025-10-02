Lo que necesitas saber: FIFA sí suspendió de toda competencia a Rusia por los ataques a Ucrania

La FIFA no tiene en el horizonte tomar alguna medida contra Israel por el genocidio en Gaza, al menos no muestra ninguna intención de ello. Mira tú, dicen que porque ellos “no pueden solucionar problemas geopolíticos”.

Vista aérea de Gaza // Foto: The Guardian (captura de pantalla)

FIFA evita medidas contra Israel por genocidio en Gaza

Sucede que este 2 de octubre se realizó la reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, Suiza, y hubo presión desde diferentes federaciones nacionales (sobre todo europeas) para que suspendieran a Israel de todas las competencias por el genocidio en Gaza, pero el tema no fue parte de la agenda.

Con Rusia tomaron esa decisión en cosa de días, neta no tardaron nada en dejarlos fuera de toda competencia por sus ataques a Ucrania, pero ahora les dio por decir que su papel es unir a la gente mediante el futbol.

“La FIFA tiene el compromiso de utilizar el poder del futbol para unir a las personas en un mundo dividido. Sentimos un gran pesar por quienes están sufriendo en los numerosos conflictos que existen actualmente en el mundo, y no nos olvidamos nunca de ellos. El mensaje más importante que el futbol puede transmitir en estos momentos es el de conseguir la paz y la unidad”, dijo Gianni Infantino.

Gianni Infantino / Foto: Getty

Y aunque no mencionó directamente a Gaza o a Israel, el comunicado de la FIFA sí señala que dicho discurso se da ante los diferentes conflictos en el mundo, “en especial por la situación en Gaza”.

Pero lo dicho, de momento no se discutió en la reunión del Consejo la posibilidad de sancionar a Israel, ya que, dicen, “la FIFA no puede solucionar los problemas geopolíticos, pero puede y debe fomentar el futbol en todo el mundo mediante sus valores intrínsecos de unidad, educación, cultura y solidaridad”.

Israel moviliza reservistas a Gaza // Foto: Getty Images

Plan de paz en Gaza de Trump, factor clave

Cabe recordar que apenas hace unos días, Trump presentó un plan para la paz en Gaza, y este fue factor para que se pospusiera una votación en UEFA para determinar si habría sanciones contra Israel.

Según ESPN, fuentes dentro de las federaciones europeas aseguraban que cualquier votación derivaría en una suspensión de Israel de todas sus competencias, pero esta no se ha realizado ni tiene previsto realizarse por ahora.

La selección de futbol de Israel jugará el próximo 11 de octubre contra Noruega, cuya federación ha pedido públicamente su suspensión. El 14 de octubre también tiene programado jugar contra Italia, todo como parte de las eliminatorias para el Mundial 2026.

Una posible sanción para Israel también afectaría al Maccabi Tel Aviv, que disputa la Europa League esta temporada.