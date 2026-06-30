Mbappé mantiene la persecución a Messi con doblete para eliminar a Suecia

Lo que necesitas saber: Francia lleva cinco partidos consecutivos en mundiales anotando al menos tres goles

Mbappé sigue a la caza de Lionel Messi para ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Ahora la víctima fue Suecia, que no fue rival para Francia en 16vos de final del Mundial 2026.

Francia aplasta a Suecia en 16vos del Mundial 2026 con doblete de Mbappé

Suecia intentó jugar al contragolpe, defendiéndose bien atrás y tratando de aprovechar la velocidad de Gyökeres e Isak. Pero con un oponente tan letal como Francia, no le funcionó. La diferencia fue tal que los nórdicos no tuvieron ni un solo tiro de esquina en todo el partido.

Los galos amenazaron varias veces en la primera mitad y parecía cuestión de tiempo para que se abriera el marcador, lo cual sucedió al minuto 45 con una jugada individual de lujo de Mbappé. Entró al área en diagonal desde la línea final, dejando atrás a varios rivales, para luego vencer al arquero poniendo el balón al otro extremo del arco.

Foto: MexSport

Ahí vimos un momento muy emotivo, pues Mbappé se fue directo a abrazar a su entrenador. Didier Deschamps se ausentó del Mundial 2026 por el fallecimiento de su madre, y su equipo le mostró todo su apoyo al abrir el marcador contra Suecia.

Para la segunda mitad las cosas fueron más sencillas, con Suecia ya regalando más espacios y cometiendo errores terribles, como la pérdida de balón en medio campo que derivó en el segundo de la tarde, cortesía de Barcola.

El 3-0 llegó nuevamente en los pies de Mbappé, luego de un pase filtrado por Olise que lo dejó perfilado hacia el arco. Kylian recibió y definió en cosa de un segundo. Rápido, letal e histórico.

Mbappé llega a 18 goles en mundiales y Messi tiene 19. ¡La carrera está más intensa que nunca!

Foto: MexSport

Francia vs Paraguay en octavos de final del Mundial 2026

Con la goleada sobre Suecia, Francia mantiene una racha impresionante. Ya son cinco partidos consecutivos en Copa del Mundo donde anotan mínimo tres goles , racha que se extiende desde Qatar 2022:

3-3 en la final de Qatar 2022 contra Argentina

3-1 contra Senegal ya en el Mundial 2026

3-0 contra Irak

4-1 sobre Noruega

3-0 para vencer a Suecia en 16vos

¿Podrá continuar con esta racha? Paraguay ya demostró que sabe defenderse muy bien y es el siguiente rival de Francia en la ronda de octavos. Nos espera otro duelo de David contra Goliat.