Lewandowski, Putellas y el dominio del Chelsea: Ellos son los ganadores del premio The Best 2021

¿Quién falta? ¿Quién sobra? Terminó la entrega de los premios The Best de la FIFA y nos encontramos con grandes sorpresas (como el los equipos de ambas ramas) pero también con pronósticos que se cumplieron como la elección de Lewandowski y Putellas como los mejores jugadores del año.

Si te perdiste algún detalle, te dejamos todos los ganadores en todas las categorías del The Best:

Checa la lista de ganadores del premio The Best 2021

Mejor Jugadora: Alexia Putellas

La reina del futbol tiene nombre y apellido: Alexia Putellas. Considerada por muchos como la jugadora más determinante del Barcelona, hoy es un ícono del futbol mundial. También se llevó el Balón de Oro hace unas semanas y ha generado una interacción espectacular con aficionados de todo el planeta.

Mejor Jugador: Robert Lewandowski

Hay poco que agregar cuando se trata de Lewandowski. Después de dos temporadas espectaculares se mantiene como el elegido en los premios The Best, aunque en otras galas se eligieron nombres diferentes.

Mejor Portera: Christiane Endler

La chilena de 30 años se convirtió en la primera latinoamericana que recibe este reconocimiento. Cuenta con experiencia en su país, pero también en Estados Unidos, España y Francia. En este último país pasó por el PSG y ahora milita en el Olympique de Lyon.

Por si fuera poco, Christiane Endler formó parte de la generación histórica que llevó a Chile a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta selección nunca había llegado a la justa y lo logró de la mano de su capitana y figura a nivel internacional.

Mejor Portero: Edouard Mendy

Contra la mayoría de los pronósticos, el portero del Chelsea y campeón de la Champions League le ganó la batalla a Gigi Donnarumma y al siempre impresionante Manuel Neuer. A nivel de clubes pasó por momentos muy difíciles, incluidos contratos que le prometieron y nunca existieron. Hoy, está consolidado como figura internacional.

Premio Puskas: Érik Lamela

El premio The Best a mejor gol del año incluye una rabona de otro planeta. Y si no nos crees que la definición fue espectacular, por acá puedes checar el video para disfrutar de esta joya.

FIFA Fair Play: Selección de Dinamarca y cuerpo médico

El mundo del futbol se paralizó el 12 de junio de 2021 cuando Christian Eriksen se desvaneció durante el Dinamarca vs Finlandia de la Eurocopa. El futbolista sufrió un ataque cardiaco que lo alejó de las canchas durante casi todo el año, pero su recuperación no habría sido posible sin las personas que lo ayudaron en el campo.

Desde sus compañeros, el cuerpo médico y el staff presente esa tarde, todos jugaron un papel fundamental. La atención que recibió e incluso la compañía de los demás seleccionados con su familia se llevaron el reconocimiento del mundo entero hasta llegar al The Best.

Mejor Entrenador o Entrenadora de Futbol Femenil: Emma Hayes

La presentación corrió por cuenta de la histórica Jill Ellis y fue el complemento perfecto para dar pie a la figura a seguir en los banquillos. Emma Hayes alcanzó una Final de Champions League durante 2021 y ahora apunta a un nuevo título de Women’s Super League con el Chelsea, de la mano de figuras como Sam Kerr, Pernille Harder y Fran Kirby.

Por acá te contamos más sobre su trabajo en el club.

Mejor Entrenador de Futbol Varonil: Thomas Tuchel

El estratega alemán logró lo que parecía imposible con el Chelsea en menos de seis meses. El título de Champions League con gol de Kai Havertz marcó un capítulo histórico en el club inglés y aunque se encontró con algunos obstáculos en el segundo semestre del año, el estilo de juego que muestran es simplemente espectacular.

Con ello se confirmó el dominio del Chelsea en ambas ramas, pues el premio The Best terminó en manos de los blues.

Así quedaron las demás categorías del The Best