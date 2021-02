Gareth Bale y la relación que no prospera en el Tottenham de Mourinho

En septiembre del 2020, Tottenham hizo oficial el fichaje de Gareth Bale, quien regresaba al equipo de Londres después de pasar siete temporadas en el Real Madrid, llenas de altibajos. El fichaje se concretó en calidad de préstamo por un año, con opción a compra.

Bale no pudo debutar con los Spurs sino hasta la quinta jornada (con gol), tras superar una lesión en la rodilla, pero incluso ya recuperado, el galés sólo ha disputado dos juegos como titular y en ninguno de los casos jugó los 90 minutos.

Salvo las excepciones como Back to the Future, las segundas partes no son buenas. Tottenham ya se dio cuenta de ello y no hará válida la opción de compra por Bale, de modo que el jugador regresará al Real Madrid el próximo verano.

José Mourinho dio pistas sobre la decisión final del Tottenham sobre Bale cuando el portugués le pedía en enero más participación e intensidad durante un entrenamiento. “¿Quieres quedarte aquí o quieres ir al Madrid a no jugar?”.

Ojo. Mourinho a Bale: "¿Quieres estar aquí o quieres irte a Madrid a no jugar?".

¿Al Tottenham le va mejor sin Bale?

Tottenham fue líder de la Premier League entre la novena y la duodécima jornada, lapso en el que Bale no jugó por decisión técnica o porque de plano no fue convocado. Jugó 45 minutos contra el Leicester y los Spurs perdieron en la jornada 14, y empezó la debacle de los Spurs.

De ser líder de la Premier League el 13 de diciembre, Tottenham es octavo después de caer en la jornada 22 contra Chelsea, duelo en el que Bale no tuvo actividad y de paso derrumbó lo que algunos aficionados de los Spurs comenzaban a creer: Al Tottenham le va mejor sin Bale.

Esta creencia tiene bases, pues después del juego contra Leicester, Bale se perdió los cuatro partidos siguientes por lesión y el equipo no perdió. Logró dos empates y dos derrotas.

Volvió a jugar en la fecha 20, contra Liverpool, y los Spurs cayeron 3-1. En la fecha 21 encararon al Brighton y éste ganó por la mínima con Bale en la cancha durante 30 minutos.

Contra Chelsea, Mourinho prefirió dejar a Bale en la banca, pero aún con el galés entre los suplentes, Tottenham cayó 1-0, y se confirmó que el derrumbe del equipo Londres no sólo es culpa de Bale.

Al finalizar el partido, Mourinho fue cuestionado sobre el motivo por el cual no metió al galés y el timonel respondió: “Es una buena pregunta, pero no te mereces una respuesta”.

I asked Jose why he didn't bring Bale on. He said 'good question but you don't deserve an answer'

Bale es también problema del Madrid

La decisión del Tottenham representa un problema en el futuro para el Real Madrid, con el que Bale tiene contrato hasta 2022. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el galés ya no formará parte de los jugadores comunitarios, sino que tendrá ficha de extracomunitario.

Esto es un problema para el Madrid, no sólo por lo económico, sino porque se vería limitado con sus plazas de extracomunitarios. La Liga permite un máximo de tres jugadores extracomunitarios, y para esta temporada tiene ocupadas dos con Eder Militao y Rodrygo.

Si el Madrid quisiera ocupar la tercera plaza, tendría que dar de baja a Bale, pero a la vez pagarle su contrato y entonces Mourinho tendría razón: Bale regresaría al Madrid a no jugar.