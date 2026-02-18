Lo que necesitas saber: Gianluca Prestianni asegura, y pese a todas las acusaciones en su contra, que no insultó a Vinicius Jr.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya sacó un comunicado sobre los presuntos insultos racistas que recibió Vinicius Jr., de parte de Gianluca Prestianni durante el partido contra el Benfica de los playoffs de la Champions League.

No solo condenó lo sucedido, también aseguró que el racismo no tiene lugar en el futbol, por lo que harán todo lo posible para erradicarlo por completo, aunque no será una tarea fácil.

Eso sí, la UEFA ya abrió una investigación por lo sucedido en el partido y en caso de que Prestianni sea encontrado culpable podría recibir hasta 10 partidos de sanción. Aunque en el Benfica dicen que todo es una campaña de difamación.

Fotografía @realmadrid vía X

Gianni Infantino contra el racismo y a favor de Vinicius

Gianni Infantino quiso mostrar su solidaridad con Vinicius Jr., y el Real Madrid después de lo sucedido en el juego contra el Benfica. Según el brasileño, Gianluca Prestianni se tapo la boca con la playera y lo llamó ‘mono’.

En el comunicado de Infantino se lee lo siguiente:

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid“.

“No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables“.

“Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación”.

¿Qué dice Gianluca Prestianni sobre Vinicius Jr?

Gianluca Prestianni asegura, y pese a todas las acusaciones en su contra, que no insultó a Vinicius Jr. Es más, el Benfica decidió respaldar la versión de su jugador y cuestionar a los del Real Madrid.

Según el club, varios de los compañeros de ‘Vini’ que aseguraron escuchar el supuesto insulto estaban varios metros lejos de él, así que realmente no pudieron escuchar claramente lo que ambos jugadores se decían.

Pero eso no es todo, en el dichoso comunicado, el Benfica asegura que se rige por los valores de la igualdad, respeto e inclusión ¿Por qué? Porque su máxima figura es Eusébio…

“El Club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores centrales de su fundación y cuyo mayor símbolo es Eusébio”.

Fotografía slbenfica.pt

Por lo pronto, y mientras salen más pruebas sobre lo sucedido entre Vinicius y Prestianni, tendremos que esperar lo que decida el inspector de Ética y Disciplina de la UEFA durante la investigación.